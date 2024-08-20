- Несколько автомобилей покрыты пламенем, что указывает на возможные поджоги.

В Берлине в результате подозрительных случаев поджога пострадали шесть автомобилей и два скутера в различной степени. Инциденты начались вечером в понедельник около 22:15 на Uhlandstraße, в районе Вильмерсдорф, где были подожжены чехлы двух скутеров, как сообщается в официальных сводках. Пожарные и полицейские потушили огонь. Ведется расследование в отношении возможной криминальной деятельности в каждом случае.

Примерно в 23:15 загорелись два автомобиля на Sântisstraße, в Темпельхофе, один из которых сгорел полностью. Рядом стоящий автомобиль также пострадал. Пожарным удалось справиться с огнем. Также пострадало дерево. Около 01:10 загорелись и сгорели два автомобиля и мусорные баки во внутреннем дворе на Fasanenstraße, в Шарлоттенбурге. Третий автомобиль также был поврежден из-за сильного жара. К счастью, пожарным удалось предотвратить дальнейшее распространение огня.

Два автомобиля на Sântisstraße стали последними, которые пострадали, присоединившись к списку поврежденных транспортных средств, который теперь включает шесть автомобилей и два скутера. Несмотря на усилия пожарных, в инциденте на Sântisstraße также пострадал стоящий рядом автомобиль.

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