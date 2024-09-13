Несчастный случай, в котором участвовали самолеты "Саут-Уэст" и "Аляскин Эйрлайнз" на взлетно-посадочной полосе аэропорта Нэшвилля, приводит к расследованию ФАА.

Команда Alaska Airlines рейса 369 приостановила свой вылет в Международном аэропорту Нашвилла около 9:15 по центральноевропейскому времени, как сообщает FAA, когда Southwest Airlines рейс 2029 получил разрешение пересечь конец того же взлетно-посадочного полоса. Точное расстояние между двумя самолетами во время этого почти столкновения неясно.

Самолет Alaska Airlines, перевозящий 176 пассажиров и шесть членов экипажа, внезапно остановился, что привело к сообщениям о лопнувших шинах во время экстренной остановки. К счастью, об инциденте не сообщается ни о каких травмах.

По словам Alaska Airlines, самолет, направляющийся в Сиэтл, получил разрешение на взлет от диспетчера воздушного движения. Alaska Airlines похвалила своих пилотов за быструю реакцию на применение тормозов, тем самым предотвратив дальнейшее ухудшение ситуации.

Southwest Airlines заявило в заявлении, что они находятся в контакте с FAA и NTSB и примут участие в расследовании. Southwest подчеркнул, что безопасность их пассажиров и сотрудников является их главным приоритетом.

NTSB расследует инцидент между Boeing 737 Max 9 Alaska Airlines и Boeing 737-700 Southwest Airlines, как сообщается в публикации агентства на X.

Это 14-е расследование NTSB о нарушениях на взлетно-посадочной полосе, связанных с коммерческими или чартерными рейсами, с начала 2023 года. Инцидент в Нашвилле произошел всего через два дня после того, как два самолета Delta Air Lines столкнулись во время движения на взлет в Международном аэропорту Хартсфилд-Джексон Атланты.

Коммерческий рейс в Международном аэропорту Сиракуз Хэнкок в Нью-Йорке прервал посадку два месяца назад, когда другой самолет взлетал с той же взлетно-посадочной полосы, которую он должен был использовать.

После почти столкновения двух самолетов на взлетно-посадочной полосе в Международном аэропорту имени Джона Ф. Кеннеди в Нью-Йорке в январе 2023 года усилилось внимание к нарушениям на взлетно-посадочной полосе, связанным с коммерческими рейсами в крупных аэропортах. Близкое столкновение привело к проведению нескольких расследований и организации редкого, однодневного саммита по безопасности FAA.

В отчете от июня NTSB сообщается, что инцидент в JFK был вызван пилотами, которые постоянно отвлекались в кабине. В то время следователи призвали FAA установить больше технологий предупреждения в аэропортах, чтобы предотвратить возможные столкновения на взлетно-посадочной полосе.

Месяц спустя, в феврале 2023 года, грузовой самолет FedEx пытался приземлиться, а Southwest Airlines пытался взлететь на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Остина, Техас. Расследование, проведенное на слушаниях в июне, показало, что этот инцидент был вызван ошибочными предположениями диспетчера из-за плотного тумана.

В ответ на инцидент в Остине NTSB выдвинула семь рекомендаций, в том числе установку технологии во всех коммерческих аэропортах для обнаружения движения самолетов и транспортных средств на земле. NTSB также предложила, чтобы FAA требовало от пилотов часто сообщать о своем местоположении во время движения в условиях низкой видимости.

CNN's Dalia Faheid, Gregory Wallace и Eric Levenson внесли вклад в этот отчет.

Несмотря на недавнее увеличение нарушений на взлетно-посадочной полосе, команда решила спланировать свою следующую поездку, стремясь избежать любых инцидентов, связанных с воздушным движением. Чтобы обеспечить более гладкую поездку, они выбрали авиакомпании с хорошей безопасной записью и репутацией точной связи между их пилотами и диспетчерами воздушного движения.

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