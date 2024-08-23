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Федеральные земли ГерманииНовостиДорога

Несчастный случай с трейлером привел к переизданию модели А8

Конвой из автотранспорта сваливается на основную дорогу, что приводит к его временному закрытию. После этого поток движения возобновляется.

 and  Alex Stellmacher
Время чтения 1 минута
Автоколонна потерпела опрокидывание на автотрассе А8 (представительное визуальное представление).
Автоколонна потерпела опрокидывание на автотрассе А8 (представительное визуальное представление).

- Несчастный случай с трейлером привел к переизданию модели А8

На А8 близ Сигсдорфа (район Траунштайн) движение возобновилось после остановки. Ранним утром в пятницу перевернулся прицеп на дороге, как сообщил представитель полиции. К счастью, в результате инцидента жертв нет. В результате дорожно-транспортного происшествия движение в направлении Мюнхена между Нойкирхен и Сигсдорфом было заблокировано. Причина переворота прицепа на момент сообщения оставалась неизвестной.

Прицеп вначале ехал по дороге, что привело к его неудаче. После того, как была устранена затор на А8, движение в сторону Мюнхена продолжилось.

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