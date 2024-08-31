- Несчастный случай на трассе А5 наносит ущерб на сумму около 150 000 долларов и приводит к незначительному повреждению.

На А5 близ St. Leon-Rot (район Рейн-Неккар) произошел несчастный случай, в результате которого был причинен ущерб на сумму около 150 000 евро. Кроме того, 56-летний человек получил легкие травмы и был доставлен в медицинское учреждение, как сообщается в полицейском отчете. В этом происшествии было вовлечено пять автомобилей.

56-летний мужчина ехал на своем автомобиле по А5 в направлении Карлсруэ, когда неожиданно врезался в стоящий автомобиль в конце пробки. Это спровоцировало целую цепь событий, в результате которой стоящий автомобиль врезался в тот, что ехал впереди него. Автомобиль 56-летнего мужчины затем столкнулся с грузовиком, в результате чего его автомобиль остановился на левой стороне дороги. Еще один автомобиль получил повреждения из-за летящих обломков.

56-летний мужчина ехал на своем автомобиле по А5, и происшествие вовлекло несколько автомобилей, в том числе стоящий автомобиль и грузовик. После столкновения со стоящим автомобилем его автомобиль получил дополнительные повреждения от удара о грузовик.

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