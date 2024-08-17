Несанкционированные снятия с банковских счетов значительно возросли.

В аптеках, магазинах одежды или супермаркетах: многие розничные торговцы недавно внедрили станции самообслуживания для оплаты, что сокращает персонал, но, похоже, стимулирует воровство.

Станции самообслуживания для оплаты обвиняют в росте проблемы воровства в розничных магазинах, согласно экспертам. "Более чем в два раза больше товара крадут в магазинах с станциями самообслуживания. Розничные торговцы могут терять до двух процентов своей выручки из-за самообслуживания, что является существенной потерей и гораздо больше, чем у традиционных касс", - заявил профессор Штефан Рюшен из Двойного университета Баден-Вюртемберга в Хайльbronn. Однако риск варьируется в зависимости от местоположения, с более высоким риском в городах по сравнению с сельской местностью. Рюшен основывал свои комментарии на беседах с розничными торговцами и представителями отрасли.

Несмотря на повышенный риск, Рюшен считает, что розничные торговцы будут все больше полагаться на станции самообслуживания в будущем. "Во всех розничных бизнесах сейчас острая нехватка персонала. И теперь клиенты предпочитают и ожидают эту опцию самообслуживания, потому что им не нравится стоять в длинных очередях", - сказал он.

Рюшен предложил несколько превентивных мер против высокой ставки воровства. К ним относятся наблюдение охранников за зоной самообслуживания и двери выхода, которые не открываются, пока не будет считан чек кассира. Некоторые передовые технологии, такие как видеоанализ, могут точно определить, если клиенты обходят систему сканирования, фальсифицируют вес или манипулируют выбором фруктов. Рюшен призывал розничных торговцев непрерывно совершенствовать и уточнять свои стратегии предотвращения и обнаружения воровства.

Немецкая полицейская статистика преступлений показывает рост воровства по всей стране. Рюшен связывает эту тенденцию не с ростом числа станций самообслуживания, а с высокой инфляцией, растущими ценами и падающей покупательной способностью.

Введение станций самообслуживания связывают с увеличением случаев воровства, в результате чего некоторые розничные торговцы теряют до 2% своей выручки из-за краж. Более того, профессор предложил внедрить меры, такие как наблюдение охранников за зонами самообслуживания и использование передовых технологий для обнаружения краж.

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