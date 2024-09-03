- Несанкционированный лагерь в Харце прекращает свое существование

Незаконная Энклава в Гарце Закрыта

Районы Гёттинген и Гослар, а также Лесное управление Нижней Саксонии объявили в совместном заявлении, что незаконная энклава в Гарце покинула свои позиции. Энклава, в которой на пике проживало более 1500 человек из 63 стран, объявила о своем роспуске 3 сентября.

В течение почти трех недель члены так называемой "Радужной Семьи" занимали примерно 200 гектаров защищенной ландшафтной зоны недалеко от Бад-Грунд и Клаусталь-Целлерфельда. Территория находится под юрисдикцией неинкорпорированных территорий округов Гёттинген и Гослар. Участники утверждали, что энклава является символом мира и единения с природой. Власти ввели запрет на вход в зону, часто эвакуировали автомобили с лесных дорог и конфисковали палатки.

В первоначальной оценке происшествия, известного как Радужное Собрание, окружной администратор Гослара Александр Саипа (СДПГ) выразил разочарование. "Радужная Семья" проигнорировала правовые нормы и вела себя "крайне неуважительно и безответственно", как он заявил. Он также выразил сомнения в отношении объявленной операции по уборке, ссылаясь на значительное количество мусора, оставленного лагерями, и неконтролируемый риск для жизни и здоровья, представляемый незаконными кострами.

Округа Хвалят Свои Действия как Успешные

Однако принудительное выселение энклавы никогда не рассматривалось. Операция полиции была бы финансово нецелесообразной из-за размера и труднодоступности территории, заявила окружная администратор Гёттингена Марлис Дорниден (ХДС) на пресс-конференции несколько недель назад. Вместо этого были проведены несколько более крупных и мелких операций, в которых участвовали и полиция, и пожарная служба. Общие расходы на эти интервенции остаются неопределенными.

Во время этих операций было изъято 70 палаток, эвакуировано 97 автомобилей, а несколько пожаров были потушены, согласно заявлению. Кроме того, произошли отдельные стычки между лагерями и правоохранительными органами. В результате содержание нитратов в почве значительно возросло из-за открытого испражнения в ямах, выкопанных в лесу.

Округа считают свои действия успешными, так как опасность миновала. "Тем не менее, я скоро проведу дискуссию с правительством земли, чтобы изучить другие действенные альтернативы", - объявил Саипа.

В свободное время некоторые члены "Радужной Семьи" наслаждались единением с природой в незаконной энклаве. Несмотря на опасения окружного администратора Гослара по поводу пренебрежения правилами и мусора, участники видели энклаву как символ мира.

После роспуска энклавы округа Гёттинген и Гослар теперь могут направить свои ресурсы на поддержание мира и сохранение защищенной ландшафтной зоны.

Читайте также: