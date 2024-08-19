Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиЕвропейская комиссия

Несанкционированный кемпинг в Харце будет демонтирован

Множество нелегальных campings пытаются разжечь большой пожар в Гарце при свете полной луны во вторник. Правоохранительные органы работают над предотвращением этого события.

 and  Ksenia Johnson
Время чтения 1 минута
Участники собрания 'Семья Радуги' должны покинуть незаконный лагерь.
Участники собрания 'Семья Радуги' должны покинуть незаконный лагерь.

- Несанкционированный кемпинг в Харце будет демонтирован

Несанкционированный лагерь, в котором проживают сотни людей в регионе Гарц, запланирован к ликвидации. С раннего послеобеденного времени ведутся соответствующие действия с помощью полиции, как сообщается в совместном заявлении районов Гослар и Гёттинген. Операция продлится всю ночь. По словам очевидца, около 1500 человек были рассеяны по лесистой местности между Бад-Грунд и Клаусталь-Целлерфельд во вторник утром.

Приверженцы так называемой Радужной Семьи, которые пропагандируют мировую гармонию и другие причины, проживают на участке площадью около 200 гектаров в защищенной природной зоне уже несколько дней. В результате районы Гослар и Гёттинген ввели ограничения на доступ. Нарушения могут повлечь штрафы до €5000.

Планируется костер в тему Луны

Лагерные жители планируют устроить костер в тему Луны в полнолуние в среду вечером, чего пытаются воспрепятствовать районы. Они активно ищут альтернативные законные места для участников.

Лагерные жители уже установили несколько кострищ в лесной зоне и нарушают запрет на курение, как сообщил район Гослар в пятницу. Это вызывает опасения по поводу безопасности, в том числе риск лесных пожаров. Также эвакуируются автомобили, которые были незаконно припаркованы и блокировали пути экстренных служб.

Многие уходят, но приходят новые

Район Гослар также сообщил в пятницу, что многие люди добровольно покинули несанкционированный лагерь. Однако за выходные пришло много других, как сказал участник Томас Т. Утром в лагере царила мирная атмосфера, люди вместе медитировали за мир, как запечатлел фотограф dpa. Добровольная пожарная команда осматривала территорию с помощью дронов.

Новые люди прибывают регулярно, сказал Т. Они планируют танцевать голышом вокруг большого костра в полнолуние. Костер будет зажжен на большой безлесной площади. Участники якобы очень связаны с природой и планируют убрать весь мусор после мероприятия.

Ситуация с несанкционированным лагерем привела к вмешательству местных властей. Комиссия, в которую входят районы Гослар и Гёттинген, приняла меры по ликвидации лагеря из-за опасений за безопасность. Комиссия активно ищет альтернативные места для лагерных жителей, чтобы предотвратить дальнейшие проблемы.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Удивительно, но Магдебург проиграл в финале Кубка Оффенбаху.
Федеральные земли Германии

Удивительно, но Магдебург проиграл в финале Кубка Оффенбаху.

Магдебург выбывает на ранней стадии в DFB-Покале, терпит неудачу в первом раунде в Оффенбахе после провальной игры. В то же время, Кикеры отмечают первую победу в этом кубковом сезоне.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
В Билефельде 21-летний мужчина получил тяжёлые ранения из-за конфликта. Двух человек взяли под...
Федеральные земли Германии

Насильственный инцидент в Билефельде: двое задержанных за предполагаемую причастность

Пятнадцатого июня 2021 года вanking свободного времени неоднократное распускание питомца было запрещено.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно

Последние

Независимо от того, как вы бы ни захватили воспоминания во время каникул, соблюдение основных...
Культура

Как стать более опытным путешественником: рекомендации и советы

Посещаете ли вы место, где коренные жители предпочитают вашего отсутствия как туриста? Эти советы помогут вам избежать нежелательных действий.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Израиль признает предложение о прекращении боевых действий, в ожидании одобрения ХАМАСа
Политика

Израиль признает предложение о прекращении боевых действий, в ожидании одобрения ХАМАСа

Переговоры по завершению конфликта между Израилем и ХАМАС в Газе, похоже, достигли тупика. Однако есть частичный прорыв, но ситуация остается нерешенной.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Смертельная авария произошла, когда высококлассная яхта перевернулась в черепаху возле Сицилии, и шесть человек пропали без вести.
Главные темы

Смертельная авария произошла, когда высококлассная яхта перевернулась в черепаху возле Сицилии, и шесть человек пропали без вести.

После попадания престижной яхты в méditerranское море у берегов Сицилии, что привело к хотя бы одной жертве, шестеро людей все еще не найдены. В понедельник вечером в ходе происшествия 15 пассажиров и членов команды были успешно спасены. Sources из итальянской береговой охраны указывают, что...

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Шолц считает работу коалиции сложной и выступает за "соответствующее поведение".
Главные темы

Шолц считает работу коалиции сложной и выступает за "соответствующее поведение".

Оlaf Шольц, федеральный канцлер Германии и член СДПГ, признает存在 Administrative Units ( kombinat ) difficulty within the traffic light coalition. Шольц заявил на гражданском диалоге в Бремене вечером в понедельник, что сбор коалиции после недавних федеральных выборов уже был сложной задачей, и...

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно