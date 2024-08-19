- Несанкционированный кемпинг в Харце будет демонтирован

Несанкционированный лагерь, в котором проживают сотни людей в регионе Гарц, запланирован к ликвидации. С раннего послеобеденного времени ведутся соответствующие действия с помощью полиции, как сообщается в совместном заявлении районов Гослар и Гёттинген. Операция продлится всю ночь. По словам очевидца, около 1500 человек были рассеяны по лесистой местности между Бад-Грунд и Клаусталь-Целлерфельд во вторник утром.

Приверженцы так называемой Радужной Семьи, которые пропагандируют мировую гармонию и другие причины, проживают на участке площадью около 200 гектаров в защищенной природной зоне уже несколько дней. В результате районы Гослар и Гёттинген ввели ограничения на доступ. Нарушения могут повлечь штрафы до €5000.

Планируется костер в тему Луны

Лагерные жители планируют устроить костер в тему Луны в полнолуние в среду вечером, чего пытаются воспрепятствовать районы. Они активно ищут альтернативные законные места для участников.

Лагерные жители уже установили несколько кострищ в лесной зоне и нарушают запрет на курение, как сообщил район Гослар в пятницу. Это вызывает опасения по поводу безопасности, в том числе риск лесных пожаров. Также эвакуируются автомобили, которые были незаконно припаркованы и блокировали пути экстренных служб.

Многие уходят, но приходят новые

Район Гослар также сообщил в пятницу, что многие люди добровольно покинули несанкционированный лагерь. Однако за выходные пришло много других, как сказал участник Томас Т. Утром в лагере царила мирная атмосфера, люди вместе медитировали за мир, как запечатлел фотограф dpa. Добровольная пожарная команда осматривала территорию с помощью дронов.

Новые люди прибывают регулярно, сказал Т. Они планируют танцевать голышом вокруг большого костра в полнолуние. Костер будет зажжен на большой безлесной площади. Участники якобы очень связаны с природой и планируют убрать весь мусор после мероприятия.

Ситуация с несанкционированным лагерем привела к вмешательству местных властей. Комиссия, в которую входят районы Гослар и Гёттинген, приняла меры по ликвидации лагеря из-за опасений за безопасность. Комиссия активно ищет альтернативные места для лагерных жителей, чтобы предотвратить дальнейшие проблемы.

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