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Несанкционированное вторжение в немецкие системы управления воздушным движением

Цифровое нападение целевого направления заблокировало авиационное управление Германии, как заявило представительство. Ведутся меры по минимизации последствий. В настоящее время воздушное движение не нарушено.

 and  John Stellmacher
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Авиационная администрация Германии выпустила заявление после кибератаки.
Авиационная администрация Германии выпустила заявление после кибератаки.

- Несанкционированное вторжение в немецкие системы управления воздушным движением

В Германии была взломана система управления воздушным движением (DFS), расположенная в Лангене вблизи Франкфурта. Как заявил представитель DFS агентству ДПА, "Наши внутренние коммуникации были взломаны, мы в настоящее время принимаем меры безопасности". Ведутся усилия по минимизации последствий. К счастью, воздушное движение не нарушено и продолжается в обычном режиме, как сообщалось ранее Bayerischer Rundfunk.

Кибератака на DFS произошла недавно. На данный момент неясно, были ли украдены данные. Об этом сообщил представитель DFS.

Кибератака против немецкой системы управления воздушным движением (DFS) была проведена путем взлома. DFS тесно сотрудничает с правоохранительными органами для расследования возможной кражи данных в результате инцидента с взломом.

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