- Нерегулярное сердцебиение: страна финансирует автоматические внешние дефибрилляторы

В Тюрингии малые муниципалитеты с населением менее 1,000 человек получают государственное финансирование на покупку АЭД (Автоматизированные внешние дефибрилляторы), что помогает при критических сердечных проблемах. В этом году Министерство здравоохранения выделило 210 000 евро на эту инициативу. Всего поступило 170 заявок, из которых 120 были одобрены. Согласно министерству, фонд АЭД земли, используемый для борьбы с угрожающими жизни нарушениями сердечного ритма, таким как желудочковая fibrillation и желудочковая трепетание, составляет 339 000 евро в этом году.

АЭД разработаны для возобновления работы сердца с помощью сильных электрических импульсов. Важно, чтобы эти устройства были легко доступны и могут быть использованы не медицинскими лицами без специальной подготовки. С учетом растущей жары и сопутствующих проблем со здоровьем, доступность этих устройств не ограничивается пожилыми людьми и больными сердцем, как подчеркивает министр здравоохранения Хайке Вернер (Левые).

Государство покроет 80% стоимости покупки, но не более 2000 евро. Заявки должны быть поданы и обработаны через Управление государственной администрации Тюрингии. Срок подачи заявок - 31 августа.

В экстренной ситуации наличие легко доступного АЭД может быть критически важным для спасения жизней. Несмотря на растущие проблемы со здоровьем в летнюю жару, АЭД необходимы не только пожилым людям или больным сердцем, но и всем, кто столкнулся с остановкой сердца.

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