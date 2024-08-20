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Федеральные земли ГерманииНовостиБавария

Неразрешенные объяснения огневого огня в исторической гостинице в Пасау

Трактир в Пассау почти полностью разрушен огнём. Ведутся следственныеatrizеции. Пока нет конкретных подозрений по поводу происхождения пожара.

 and  Ann Bradley
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Пожар в гостевом доме в Пассау распространился на близлежащее жилое здание, потребовав...
Пожар в гостевом доме в Пассау распространился на близлежащее жилое здание, потребовав вмешательства многих спасателей.

- Неразрешенные объяснения огневого огня в исторической гостинице в Пасау

В результате пожара в историческом трактире в Пассау и прилегающем жилом здании, который привел к значительным финансовым потерям, причины инцидента остаются невыясненными. Предварительные предположения о неисправной системе отопления были опровергнуты во время первоначального осмотра места происшествия в понедельник, как сообщила полиция. Также не было найдено признаков поджога, и следственный отдел продолжает расследование, чтобы установить причину пожара.

Как сообщил представитель полиции, пожарные продолжали дежурить во вторник, чтобы следить за любыми оставшимися горячими точками.

Пожар в трактире вспыхнул ранним утром понедельника и распространился на прилегающее жилое здание, как сообщила полиция. Архитектурный ансамбль практически рухнул.

Несмотря на значительный ущерб в Пассау, местные власти решили внести свой вклад в восстановление исторического трактира в Баварии. Культурное значение трактира, который является важной достопримечательностью региона, нельзя недооценивать.

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 and  Viktoriya Miller
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