- Неразрешенные объяснения огневого огня в исторической гостинице в Пасау

В результате пожара в историческом трактире в Пассау и прилегающем жилом здании, который привел к значительным финансовым потерям, причины инцидента остаются невыясненными. Предварительные предположения о неисправной системе отопления были опровергнуты во время первоначального осмотра места происшествия в понедельник, как сообщила полиция. Также не было найдено признаков поджога, и следственный отдел продолжает расследование, чтобы установить причину пожара.

Как сообщил представитель полиции, пожарные продолжали дежурить во вторник, чтобы следить за любыми оставшимися горячими точками.

Пожар в трактире вспыхнул ранним утром понедельника и распространился на прилегающее жилое здание, как сообщила полиция. Архитектурный ансамбль практически рухнул.

Несмотря на значительный ущерб в Пассау, местные власти решили внести свой вклад в восстановление исторического трактира в Баварии. Культурное значение трактира, который является важной достопримечательностью региона, нельзя недооценивать.

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