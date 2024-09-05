- "Неразрешенный вопрос": софаворит Swiatek сталкивается с неудачей на US Open

Ига Świątek покинула корт со слезящимися глазами после своего поражения в четвертьфинале US Open. Первая ракетка Польши неожиданно уступила матч Джессике Пегуле в течение 88 минут, закончившийся со счетом 2:6, 4:6.

"У меня не было лучшей игры сегодня", - признала 23-летняя победительница 2022 года. "Я не знаю, почему меня подвела моя подача. Я не смогла найти решение".

Байлс выразила поддержку со стороны трибун

Пегула возродила мечты американских теннисных фанатов о домашней победе в присутствии гимнастической легенды Симонэ Байлс, сидевшей на почетных местах, и вышла в свой первый полуфинал Большого шлема. "Наконец-то я это сделала и могу сказать: я полуфиналистка", - сказала Пегула, которая ранее шесть раз проигрывала в четвертьфиналах одного из основных турниров. "Я рада, что больше не придется отвечать на вопрос, смогу ли я выйти в полуфинал".

Жительница Лонг-Айленда теперь встретится с чешкой Каролиной Муховой в четверг вечером (по местному времени), которая пока не проигрывала на турнире. "Она топовая, талантливая. У нее есть опыт, так что мне нужно будет играть на пике формы", - сказала Пегула.

Другой полуфинал будет между второй ракеткой мира Ариной Соболенко из Белоруссии и американкой Эммой Наварро. В прошлом году любимицей публики в США стала Коко Гауфф.

Świątek борется с бекхендом

Świątek упустила шанс завоевать свой шестой титул Большого шлема. 23-летняя теннисистка плохо начала матч, быстро отстав 0:4. Пегула выиграла первый сет всего за 37 минут.

Во втором сете Świątek допустила несколько невынужденных ошибок с бекхендом. После того, как она была разгромлена на 3:4, она выразила свое разочарование, ударив ракеткой по сетке. Ее поздняя борьба оказалась тщетной, в результате чего она допустила в общей сложности 41 невынужденную ошибку.

Победа Пегулы над Świątek укрепила надежды американских теннисных фанатов, внимательно наблюдавших за матчем со своих мест, в том числе и гимнастической легенды США Симонэ Байлс.

После своего поражения Świątek призналась, что у нее были проблемы с подачей и бекхендом, провал, который вряд ли будет забыт в истории тенниса США.

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