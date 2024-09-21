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Нераскрытая загадка убийства на улице Изи наконец-то заканчивается после 47 лет.

 and  Viktoria Klein
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В 1977 году Мельбурн, Австралия, стал свидетелем жестоких убийств Сьюзен Барретт и Сузанны...
В 1977 году Мельбурн, Австралия, стал свидетелем жестоких убийств Сьюзен Барретт и Сузанны Армстронг.

Нераскрытая загадка убийства на улице Изи наконец-то заканчивается после 47 лет.

В 1977 году в Мельбурне, Австралия, произошло шокирующее двойное убийство, которое оставалось нераскрытым до сих пор. Главного подозреваемого, который бежал из страны, недавно задержали в Риме. Интересно отметить, что полиция проверила этого человека в ночь совершения преступления.

По прошествии более 44 лет австралийские правоохранительные органы, возможно, наконец-то смогут положить конец этому длительному нераскрытому убийству в стране. 65-летнего подозреваемого, имеющего двойное гражданство Греции и Австралии, задержали в Риме.

В ранние утренние часы 13 января 1977 года двух молодых женщин, Сюзанн Армстронг (27) и Сьюзан Бартлетт (28), обнаружили мертвыми в их доме на улице Изи. Шеф полиции Виктории Шейн Паттон описал сцену как "ужасную, пугающую и сумасшедшую", с множеством ножевых ранений на жертвах. Расследование этого дела в течение десятилетий ставило в тупик следователей.

Подозреваемый находился под пристальным наблюдением австралийских властей в течение длительного времени. Однако Греция отказалась выдать его, вынудив австралийских следователей ждать, пока он покинет страну. Только в четверг итальянская полиция арестовала его в аэропорту Фьюмичино с международным ордером на арест, выданным Интерполом. Австралия сейчас работает над получением его экстрадиции из Италии.

В 2017 году австралийские власти объявили вознаграждение в размере 1 миллиона австралийских долларов за любую информацию, которая поможет задержать подозреваемого, после обнаружения новых улик. Паттон не раскрыл дополнительных деталей, касающихся расследования.

Бегство подозреваемого в Грецию в 2017 году

Как сообщает газета "The Age" из Мельбурна, подозреваемый входил в список из 131 человека, чья ДНК планировалось сравнить с уликами из этого дела. По запросу он предоставил образец ДНК, но затем бежал в Грецию в 2017 году. Полиция заподозрила его на основе ДНК близкого родственника.

Согласно этому сообщению в газете, подозреваемого остановили и обыскали полицейские в ту же ночь, когда было совершено преступление, и якобы у него нашли большой нож. Однако следователи сосредоточили свои усилия на других подозреваемых, утверждая, что не допрашивали задержанного. Эти утверждения не были подтверждены полицией.

Итальянская полиция арестовала главного подозреваемого в аэропорту Фьюмичино с международным ордером на арест, выданным Интерполом, благодаря сотрудничеству между австралийскими и итальянскими властями. Несмотря на то, что его остановили и обыскали полицейские в ночь совершения преступления и у него нашли большой нож, подозреваемый не был первоначально главным объектом расследования.

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