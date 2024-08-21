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Нераскрытая загадка убийства 1985 года: кто был ответственен за смерть 15-летней Уллы Лилиентал?

Будущий выпуск 'Crimewatch' по делу 'XY' может предложить свежие сведения для неразгаданной тайны: В феврале 1985 года тело 15-летней женщины было найдено близ Бургведеля. Юная Улла Лилиенталь была умерщвлена удушением, и преступника так и не нашли.

 and  Lauren Adams
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- Нераскрытая загадка убийства 1985 года: кто был ответственен за смерть 15-летней Уллы Лилиентал?

23 января 1985 года, в среду, 15-летняя Улла Лилиенталь из Изернхagena, Нижняя Саксония, вместе со своей матерью отправляется к ближайшей автобусной остановке. Улла, шестая из восьми детей, посещает профессиональное училище. В тот день она планирует встретиться с другом в молодежном центре в Гросбургведеле.

Они проводят время в комнате, танцуют под музыку, примеряют одежду и ужинают вместе. Улла затем уходит, не сказав, куда она идет. Ее друг позже сообщает полиции, что видела девочку снова в центральном районе города. Из-за истории Уллы, когда она проводила много времени вне дома, она не объявляется пропавшей до целой недели спустя, 2 февраля.

В тот же день, 2 февраля, грибники находят одежду Уллы в лесу недалеко от Гросбургведеля. Через восемь дней, 10 февраля, ее тело обнаруживается около 16:45 возле парковки "Сприлгехэге". Нагая, она была найдена в кювете, задушенная красной чулковой сеткой. Несмотря на отсутствие твердых доказательств, полиция не исключает сексуальное преступление.

Среда инцидента в "Aktenzeichen XY"

Вероятно, убийца и подросток встретились вскоре после их встречи на месте друга Уллы. Два подростка, 16 и 17 лет, становятся подозреваемыми - оба живут в том же молодежном центре, где живет друг Уллы. Младший якобы носил красный свитер Уллы после ее исчезновения, а другой - красную чулковую сетку. Однако ни один из них не может быть доказан за пределами разумного сомнения. Оба подозреваемых теперь считаются оправданными. Дело остается нераскрытым, но следователи подозревают, что преступник, возможно, имел автомобиль, так как место преступления несколько отдалено.

В 2020 году полицейское управление по холодным делам Ганновера пересматривает дело, используя современные методы анализа для тщательного изучения изъятых вещей на следы ДНК. Детективы надеются, что смешанная ДНК, найденная на уликах, может быть сопоставлена с подозреваемым. В декабре 2023 года полиция распространяет более 11 000 листовок и устанавливает большие плакаты в Бургведеле, Изернхagens и соседних районах.

Может ли апелляция в "Aktenzeichen XY" помочь раскрыть дело? На это надеются следователи, когда они раскрывают дело в среду (начало в 20:15 на ZDF). Предлагается вознаграждение в размере 5000 евро за информацию, которая может привести к аресту преступника.

Посмотрите видео выше: Собаки-ищейки приносят прорыв в холодном деле: Может ли быть найдено тело Каtrin после 35 лет?

Два подозреваемых, которые были связаны с молодежным центром, где жила подруга Уллы, были из Германии. После пересмотра дела в 2020 году полиция Ганновера распространила листовки и плакаты по всему Германии, надеясь на новые зацепки.

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