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Непростая стартовая ситуация: ошибка Тер Штегена приводит ФК "Барселона" в дилемму на начальном этапе сезона.

 and  Christian Meier
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Непростая стартовая ситуация: ошибка Тер Штегена приводит ФК "Барселона" в дилемму на начальном этапе сезона.

В чемпионате Hansi Фlick и «Барселона» демонстрируют отличные результаты, что вызывает большие ожидания от Лиги чемпионов. К сожалению, их дебют в Монако не сложился так, как планировалось. В этом виноват, в том числе, ранний промах национального вратаря Марка-Андреаса тер Штегена, который привел к рискованной передаче.

Hansi Фlick потерпел первое поражение в Лиге чемпионов с «Барселоной», несмотря на гол от испанского чемпиона Евро Ламине Ямала. «Барселона» уступила «АС Монако» со счетом 1:2 (1:1). Команда Флика играла с энтузиазмом, но допустила несколько ошибок. У них были возможности, но в итоге победу заслужили монегаски.

Матч начался плохо для Флика и «Барселоны»: в 10-м минуте защитник Эрик Гарсия получил красную карточку за грубый фол после ошибки тер Штегена. «Монако» открыл счет благодаря Магнессу Аклиушу (16'), но Ямал сравнял счет после индивидуального прохода (28'). Решающий гол забил вышедший на замену Джордж Иленихена (71'), вновь благодаря ошибке тер Штегена.

После матча Фlick сказал: «Красная карточка Эрика Гарсии полностью изменила игру. Мы играли с энтузиазмом, но допустили несколько ошибок. У нас были возможности, но «Монако» заслуживал победы».

Немецкий интернационал Кай Хаверц не смог помочь «ФК Арсенал» обыграть победителей Лиги Европы «Аталанту Бергамо», матч закончился вничью 0:0. Хозяева не использовали пенальти, который промахнулся Матео Ретеги (51'), и последующий удар головой был отражен вратарем.

«Бенфика Лиссабон» начала свой путь в Лиге чемпионов с победы, обыграв «Црвену Звезду» со счетом 2:1 (2:0). Ян-Никлас Бесте дебютировал во втором тайме.

Первый гол «Бенфики» забил Керем Актурклу в 9-м минуте, а Оркун Кёкчю добавил второй перед перерывом. Фелисио Мильсон забил гол престижа «Црвене Звезде» в компенсированное время (86'). Следующими соперниками «Бенфики» будут «Атлетико Мадрид» 2 октября, а затем немецкие чемпионы «Бавария Мюнхен» 6 ноября.

Французский дебютант «Стандард Брест» одержал победу со счетом 2:1 (1:0) над австрийским «Штурм Граз».

Несмотря на отличную игру «Барселоны» в чемпионате под руководством Hansi Фlick, их путь в Лиге чемпионов потерпел неудачу, они уступили «АС Монако» со счетом 1:2, а ранняя красная карточка защитника Эрика Гарсии и несколько ошибок Марка-Андреаса тер Штегена способствовали поражению.

Что касается Лиги Европы, немецкий интернационал Кай Хаверц не смог привести «ФК Арсенал» к победе над «Аталантой Бергамо», матч закончился вничью 0:0.

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