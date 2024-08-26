- Неприятный сожитель обвиняется в убийстве соседки

В Ландсгерихте Траунштайна начался процесс против пожилого жителя дома престарелых, обвиняемого в убийстве своего соседа по комнате. Подсудимому 93 года, и он признан недееспособным в отношении совершения преступления. По данным обвинения, он якобы атаковал своего соседа через два дня после их совместного проживания, жестоко ударив его по голове и закрыв нос и рот.

Вопрос пожилого мужчины был временно приостановлен судом из-за его неспособности понять вопросы. При просмотре фотографий места преступления и погибшего соседа он просто сказал: "Это что-то мне напоминает", - не помня имени жертвы. Учитывая его когнитивное состояние, судья сочла дальнейшее допросы бесполезным.

Психиатр, обследовавший 93-летнего перед судом, заявил, что он все еще может удерживать фрагментарную информацию и сделать некоторые заявления об инциденте. Среди его воспоминаний было упоминание о том, что его сосед, казалось, верил, что все в комнате принадлежит ему.

К 2040 году ожидается, что в Баварии будет около 380 000 пациентов с деменцией.

Безопасность домов престарелых и защита и от пациентов с деменцией является постоянной проблемой, которая, как ожидается, усугубится в будущем. Согласно министру здравоохранения БаварииJudith Gerlach (ХСС), в Баварии сейчас проживает около 270 000 пациентов с деменцией. К 2030 году это число достигнет 300 000, а к 2040 году - 380 000.

Брюш: "Дома престарелых часто отмахиваются от проблем"

Евген Брюш, член правления Фонда защиты пациентов Германии, высказал свое мнение в интервью немецкому агентству печати. Он описал дома престарелых не как рай или место террора, а как дома для людей с различными физическими и когнитивными ограничениями, среди которых 80% страдают деменцией.

Он признал огромную ответственность, возложенную на сотрудников, таких как распознавание конфликтов и управление личными разочарованиями. Подчеркивая необходимость культуры наблюдения, он призвал к открытости в обращении с ограничениями и включению надзора. Он сожалел о том, что поставщики и общество склонны игнорировать эти проблемы. Политически, по его словам, решение этой "горячей картошки" сложно, так как неадекватное страхование ухода приводит к плохому управлению. Общенациональные, согласованные статистические данные о насилии в медицинских учреждениях могли бы, по его мнению, помочь решить эту проблему.

Дело было затем передано в [Первый суд инстанции], поскольку оно касалось обвинений против пожилого человека, якобы совершившего преступление под его опекой. В свете растущего числа пациентов с деменцией, особенно в Баварии, где к 2040 году ожидается 380 000, решение суда и обращение с такими делами имеют значительные последствия.

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