- Неприятный сосед обвиняется в убийстве сожительницы

Процесс начался в районном суде Траунштайна из-за обвинений в том, что 93-летний человек с деменцией, проживающий в доме престарелых, подозревается в убийстве своего соседа по комнате. Обвинение утверждает, что 93-летний, признанный неспособным предстать перед судом, виновен в непредумышленном убийстве. Он обвиняется в жестоком нападении на голову 84-летнего и препятствовании дыханию и питанию через два дня после его заселения.

Опросить пожилого человека в ходе процесса пришлось прекратить из-за его неспособности отвечать на вопросы. При просмотре фотографий с места преступления и тела его умершего соседа по комнате 93-летний сказал: "Это что-то значит", но не смог опознать мужчину. В результате председатель суда решил: "При его умственном состоянии я бы не рекомендовал дальнейшее допросы".

Психиатр, общавшийся с подсудимым дважды до начала процесса, сообщил, что он все еще может вспомнить некоторые детали и сделать несколько комментариев по поводу события. 93-летний сказал: "Мужчина занимал слишком много места и вел себя так, как будто все принадлежит ему".

Брыш: "Сотрудники и общество слишком часто закрывают глаза"

Безопасность в домах престарелых и защита и от деменции является постоянной проблемой и, скорее всего, станет еще более актуальной в последующие годы. "Дома престарелых не являются раем бесконечной радости, террора или беззакония. В них живут люди, у которых есть не только физические, но и часто когнитивные нарушения", - заявил член правления Фонда защиты пациентов в Германии Евгений Брыш агентству ДПА. По его данным, около 80% жителей домов престарелых в Германии страдают деменцией.

"Это создает значительную нагрузку на персонал. Они также должны распознавать и решать конфликты, управляя собственными разочарованиями", - отметил он. "Необходимо культивировать 'культуру наблюдения'. Честность в обращении с недостатками является важной составляющей этого, усиленной надзором". Он осудил то, что "сотрудники и общество слишком часто закрывают глаза". Политически это является насущной проблемой, поскольку долгосрочное страхование ухода поддерживает лишь адекватное управление. Общенациональные единообразные статистические данные о насилие в уходе были бы полезны".

Персонал дома престарелых, где произошло это происшествие, скорее всего, пройдет дополнительное обучение для работы с жителями с деменцией, учитывая серьезность происшествия и высокий процент таких пациентов в этом учреждении. Условия проживания и взаимоотношения между жителями дома будут внимательно контролироваться и более тщательно управляться в будущем в результате озабоченности Евгения Брыша пренебрежением и отсутствием надзора в таких учреждениях.

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