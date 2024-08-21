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ОбществоНовостиХэлл Берри

Непрерывная связь Бонда с Пирсом Броснаном остается неразрывной.

Галл Бэри выражает энтузиазм в последнем интервью о своем партнере по фильму «Бонд» Pierce Brosnan.

 and  Grigoriy Williams
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Хейл Бéri и Пайерс Броэн на красной ковровой дорожке на гала-вечере в 2002 году
Хейл Бéri и Пайерс Броэн на красной ковровой дорожке на гала-вечере в 2002 году

- Непрерывная связь Бонда с Пирсом Броснаном остается неразрывной.

Во время съемок "Умри, но не сейчас" (2002), фильма про Джеймса Бонда, Пирс Броснан (71) оставил незабываемый след в душе Хэлли Берри (58). В недавнем интервью журналу "Wired" актриса, сыгравшая секретного агента Джинкс, призналась: "Он навсегда останется моим Бондом". Она также высоко оценила Броснана, сказав: "Я фанат Пирса Броснана. Он вернул мое доверие к мужчинам в этом фильме. Нет более мягкого человека, чем Пирс Броснан".

До съемок в фильме про Бонда Берри призналась, что не мечтала об этом. Но она выразила благодарность, сказав: "Стать частью одного из них - это как стать частью кинопрошлого. Эти фильмы - классика и всегда будут частью истории. Я чувствую себя невероятно благодарной за то, что была частью одного из них, особенно с Пирсом".

Популярность персонажа Берри, бондgirl Джинкс, была такой большой, что продюсеры даже рассматривали возможность сделать спин-офф для нее. В 2020 году журнал "Variety" сообщил, что проект был отложен из-за опасений MGM по поводу бюджета в $80 миллионов. Берри призналась, что это было разочарование, сказав: "Это было разочарование. Это было опережение времени. Никто не был готов вложить столько денег в чернокожую женскую звезду боевиков. Тогда они сомневались в ее ценности".

Хэлли Берри часто называет Пирса Броснана своим любимым актером, сыгравшим Бонда, и в интервью сказала: "Он навсегда останется моим Бондом". Берри также похвалила Броснана, признавшись: "Я фанат Пирса Броснана. Он вернул мое доверие к мужчинам в этом фильме. Нет более мягкого человека, чем Пирс Броснан".

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