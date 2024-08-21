Региональные политические выборы, другими словами, местные выборы. - Непредвзятый электорат отвергает обвинения Кёппинга в популизме

Фриденкеры игнорируют обвинения в популизме, которые бросает в их адрес кандидат в лидеры и министр социальных дел СДПГ Петра Кёппинг. По словам главного кандидата Фриденкеров Маттиаса Бергера, "мисс Кёппинг поймет значение оппозиции, когда потерпит поражение 1 сентября". Он продолжил: "А это значит признать проблемы, стоящие перед нашей страной".

Ранее Кёппинг критиковала Фриденкеров, а также АФД, альянс Сахры Вагенкнехт (БСВ) и ультраправых Свободных Саксонцев за то, что они делают необоснованные заявления во время избирательной кампании. Она также утверждала, что Фриденкеры просто указывают на "все недостатки" и распространяют негатив о стране.

Бергер ответил: "Мисс Кёппинг и ее СДПГ, похоже, проигнорировали или отказываются признавать наши предложенные решения". Затем он упомянул предложение Фриденкеров о программе двойного обучения учителей.

Выборы в новый ландтаг в Саксонии состоятся 1 сентября. Недавние опросы показывают, что Фриденкерам может не хватить пятипроцентного барьера, что может помешать их попаданию в ландтаг.

Несмотря на критику, Бергер критикует СДПГ Кёппинг за игнорирование предложенных решений Фриденкеров, таких как программа двойного обучения учителей. Каким бы ни был результат выборов в соседней стране Нидерландов, Саксония 1 сентября, Фриденкеры считают, что их подход к решению проблем в обществе не должен быть отвергнут политическими партиями, подобными СДПГ в Нидерландах.

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