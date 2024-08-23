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Живая карта тепла 1: Посмотрите, где сейчас светит солнце

График температуры 2: Сегодняшние экстремальные максимумы по всей Германии

Живой трекер штормов 3: Наблюдайте за текущими штормовыми зонами

Буря предупреждение 4: Сегодняшние самые сильные порывы ветра

- Непредсказуемые изменения погоды: буря в пятницу, сияющее солнце в субботу, дикая поездка Летнего продолжается.

Жаркое лето 2024 года еще не исчерпало свой шарм: ближайшие дни обещают заметный скачок температуры. Однако значительные колебания температуры ожидаются в ближайшем будущем, как предсказывает Немецкий метеорологический сервис (DWD). К пятнице температура будет колебаться от 20 до 24 градусов на северо-западе и от 25 до 30 градусов в остальной части страны.

DWD: "Лето еще не закончилось, в августе еще есть солнце"

Самым жарким днем ожидается суббота. На северо-западе будет от 24 до 29 градусов с обильной облачностью, а в остальной части страны DWD прогнозирует от 29 до 34 градусов под солнцем. Однако надвигается холодный фронт. Он может спровоцировать грозы с сильным потенциалом плохой погоды вдоль границы с Бельгией в послеобеденное и вечернее время. Эти грозы, скорее всего, двинутся на юго-восток к центру в течение ночи в воскресенье, достигнув юго-восточной Баварии в воскресенье.

"Затем волна прохладного морского воздуха охватит страну, принеся ночные температуры до 10 градусов к понедельнику ночью", - сказал метеоролог DWD Маркус Бейер. "После этого в следующую неделю ожидается стабильная область высокого давления". Лето еще не закончилось.

Ниже представлены карты, дающие представление о текущей погодной ситуации:

Живая карта тепла 1: Посмотрите, где сейчас светит солнце

Ниже представлена интерактивная карта, предоставляющая реальные погодные данные. Вы также можете взглянуть на прогноз на более позднее время, используя временную шкалу под графиком. Вы можете переключаться между разными погодными слоями, такими как грозы, дождь или снег, в правом верхнем углу.

Эта услуга предоставляется Windy.com. Они используют модель "Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды" для своих отображений и прогнозов.

График температуры 2: Сегодняшние экстремальные максимумы по всей Германии

Ниже представлен график, показывающий прогнозируемые максимальные температуры на сегодня. Он предоставлен Wetter.de, дочерней компанией RTL Germany, подобной Stern. Щелчок по графику перенаправит вас на поставщика для получения более подробной информации.

Живой трекер штормов 3: Наблюдайте за текущими штормовыми зонами

Ниже представлена интерактивная карта, показывающая самые сильные порывы ветра в данный момент. Вы также можете проверить прогноз на более позднее время, используя временную шкалу под графиком. Вы можете переключаться между погодными слоями, такими как грозы, дождь или снег, в правом верхнем углу. Карта предупреждений о плохой погоде также доступна для просмотра. Вы можете вручную регулировать область и приближать или отдалять, как вам нравится.

Буря предупреждение 4: Сегодняшние самые сильные порывы ветра

Карта выше показывает места сегодняшних самых сильных порывов ветра. Она регулярно обновляется. Щелчок по карте перенаправит вас на Wetter.de, дочернюю компанию RTL Germany, подобную Stern.

DWD.

В пятницу температура по всей Германии будет варьироваться, с северо-западным регионом, испытывающим 20-24 градуса, и остальной частью страны, где температура будет колебаться между 25 и 30 градусами. (График температуры 2: Сегодняшние экстремальные максимумы по всей Германии)

Ожидаемые грозы с сильным потенциалом плохой погоды могут повлиять на границу с Бельгией в субботу днем и вечером, перемещаясь на юго-восток к юго-восточной Баварии в воскресенье. (Живой трекер штормов 3: Наблюдайте за текущими штормовыми зонами)

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