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ПанорамаНовостиПолиция

Непреднамеренное активирование кнопки Амок новым нанятым человеком.

Привлечение элитных военных единиц в Вуппертале

 and  Viktoriya Miller
Время чтения 1 минута
Отряд сил правопорядка, расположенный возле офиса трудоустройства во Вупперталь
Отряд сил правопорядка, расположенный возле офиса трудоустройства во Вупперталь

Непреднамеренное активирование кнопки Амок новым нанятым человеком.

В центре занятости Вупперталя в полдень сработала ложная тревога, вызвав значительный полицейский ответ. В течение нескольких часов на месте присутствовали дополнительные сотрудники и вертолет, как сообщается в полицейских отчетах. Тревога была сообщена властям около 12:00.

Позже в тот же день было установлено, что ложная тревога стала причиной беспокойства. Общественность не была в опасности, как подчеркнул представитель полиции. Точная причина ложной тревоги все еще расследуется.

Как сообщает газета Bild, новый сотрудник агентства, возможно, случайно активировал тревогу на своем компьютере. Неясно, сразу ли он понял свою ошибку. После активации не требуется дополнительное подтверждение; принимаются немедленные меры. Представитель полиции предполагает, что это могло быть так, и начаты дальнейшие расследования.

Специалисты по специальным операциям в течение нескольких часов обследовали район. Некоторые из них даже были развернуты внутри здания, осматривая каждый этаж. "Мы подозреваем потенциально опасную ситуацию, поэтому проводим расследование", - сказал представитель полиции изначально. Однако во время операции не было найдено никакой опасности. Команды были отозваны примерно через четыре часа.

Полиция сыграла решающую роль в реагировании на ложную тревогу в центре занятости Вупперталя. После дальнейшего расследования оказалось, что специалисты по специальным операциям из полиции обследовали здание на наличие потенциальных опасностей, но ничего не нашли.

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