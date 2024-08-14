- Неправильный водитель приводит к ДТП

71-летний водитель, ехавший по встречной полосе, спровоцировал аварию на А9 возле Денкendonfa (район Эихштатта). 59-летний водитель получил легкие травмы, как сообщают полицейские, когда пытался избежать столкновения с машиной пожилого человека.

Машина мужчины столкнулась с грузовиком и затем ударилась о разделительное ограждение. Грузовик съехал в траву разделительной полосы и тоже ударился о барьер.

Машина 71-летнего мужчины не столкнулась ни с одним другим транспортным средством. Пожилой человек остался невредим и продолжил движение на малой скорости, пока его не остановила полиция. По словам полиции, он казался растерянным. Его водительские права были изъяты.

Удаление поврежденных автомобилей заняло несколько часов. Полиция оценила ущерб в 150 000 евро.

Машина 71-летнего мужчины избежала столкновения с другими транспортными средствами во время аварии. Несмотря на инцидент, он продолжил движение на своем автомобиле, пока его не остановила полиция.

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