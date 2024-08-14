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Федеральные земли ГерманииНовостиТранспортное средство

Неправильный водитель приводит к ДТП

71-летний человек едет по шоссе не в ту сторону. Другому водителю приходится нырять и врезаться в фуру. Пожилой человек продолжает ехать.

 and  Christian Meier
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Из-за водителя, едущего в противоположном направлении по автостраде, водитель вынужден Jongad вас и...
Из-за водителя, едущего в противоположном направлении по автостраде, водитель вынужден Jongad вас и получает ранения. (Архивное фото)

- Неправильный водитель приводит к ДТП

71-летний водитель, ехавший по встречной полосе, спровоцировал аварию на А9 возле Денкendonfa (район Эихштатта). 59-летний водитель получил легкие травмы, как сообщают полицейские, когда пытался избежать столкновения с машиной пожилого человека.

Машина мужчины столкнулась с грузовиком и затем ударилась о разделительное ограждение. Грузовик съехал в траву разделительной полосы и тоже ударился о барьер.

Машина 71-летнего мужчины не столкнулась ни с одним другим транспортным средством. Пожилой человек остался невредим и продолжил движение на малой скорости, пока его не остановила полиция. По словам полиции, он казался растерянным. Его водительские права были изъяты.

Удаление поврежденных автомобилей заняло несколько часов. Полиция оценила ущерб в 150 000 евро.

Машина 71-летнего мужчины избежала столкновения с другими транспортными средствами во время аварии. Несмотря на инцидент, он продолжил движение на своем автомобиле, пока его не остановила полиция.

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