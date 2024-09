Неправильное олимпийское зрелище причиняет страдания немцам

Коррина Харрер продолжает чувствовать себя обиженной, считая Олимпиаду 2012 года самым разочаровывающим событием для немцев в ретроспективе. С многочисленными спортсменами, пойманными на допинге, медали перераспределялись неоднократно. Теперь единственное, что осталось, - церемония в Париже, которая кажется устаревшей.

Вспоминая Олимпийский финал, трудно поверить, что столько спортсменов не участвуют в нем. Хотя 100-метровый бег у мужчин на Олимпиаде в Сеуле 1988 года может считаться одной из самых грязных гонок в истории, 1500-метровый у женщин в Лондоне, похоже, дает ей фору. Если бы современная технология использовалась для выявления допинга, гонка, скорее всего, была бы другой - и с меньшим количеством участников.

Оказывается, шесть из девяти самых быстрых бегуний в гонке были впоследствии пойманы на допинге. Пять из них были дисквалифицированы и отстранены, а одну лишили медали. "Просто невозможно понять эту гонку", - прокомментировал кто-то, присутствовавший на мероприятии в 2017 году, "Süddeutschen Zeitung". Коррина Харрер тоже столкнулась с этой ситуацией. Подробнее об этом позже.

Бумага может быть терпеливой, но список результатов меняется постоянно - и он не может полностью отразить несправедливые обстоятельства, с которыми столкнулись невиновные спортсмены: во вторник российская Татьяна Томашова была дисквалифицирована. Ее результат был аннулирован, и серебряная медаль, которую она получила, была отозвана Спортивным арбитражным судом (CAS). Томашову отстранили от участия в соревнованиях на десять лет за неоднократное использование допинга.

Пойманные на допинге

Томашова, финишировавшая четвертой, напрямую воспользовалась дисквалификацией турецких бегуний Асли Чакыр Алптекин и Гамзе Булут. Алптекин завоевала золотую медаль, а Томашова - серебряную. Однако обе спортсменки имеют в своем прошлом случаи допинга:

Россиянка, завоевавшая серебро в 2004 году, ранее была отстранена на два года в 2008 году. В 2021 году в перепроверках образцов 2012 года были обнаружены анаболические агенты. Результаты Томашовой с 21 июня 2012 года по 3 января 2015 года будут аннулированы.

Алптекин, которая в 2004 году тестировалась положительно на стероиды и была отстранена на два года, была поймана на допинге снова в 2013 году с помощью биологического паспорта. Ее результаты с 2010 года были аннулированы, и она была отстранена на восемь лет. Среди ее титулов - олимпийское золото, титул чемпиона Европы 2012 года и бронза на чемпионате мира по легкой атлетике в помещении 2012 года, все они были получены незаконным путем.

Кроме того, Наталья Кареева из Белоруссии и Екатерина Костецкая из России были дисквалифицированы и отстранены за допинг. Вопрос остается открытым: кто еще участвует в Олимпийском финале? После дисквалификации турецких бегуний чемпионкой стала Мэриам Юсеф Джамал из Бахрейна, которая получила свою золотую медаль только в декабре 2021 года. После дисквалификации Томашовой серебро завоевала Эбеба Арегави из Эфиопии. Бронзу получила Шаннон Роубури из США, которая финишировала шестой в гонке 10 августа 2012 года. Роубури отметила свое повышение на подиум на Instagram тремя эмодзи со слезами.

Текущий подиум не лишен споров. Арегави, которая выступала за Швецию с конца 2012 года, тестировалась положительно на сердечное лекарство мелдоний в 2016 году. Ее отстранение было снято всего через несколько месяцев из-за изменений в правилах WADA. Другие спортсмены критиковали это решение. Арегави, которая выиграла чемпионат мира в 2013 году и чемпионат мира по легкой атлетике в помещении в 2014 году, завершила свою карьеру после скандала. В настоящее время она официально считается нарушительницей антидопинговых правил.

Что Коррина Харрер имеет общего с этим? Немецкая бегунья пострадала от всех этих махинаций. Она квалифицировалась в полуфинал и всего на 23 сотых секунды не хватило, чтобы попасть в финал. Теперь ясно, что она попала бы в финал, если бы не допинги. "Нет слов... Прошло двенадцать лет, а эта тема все еще меня беспокоит", - написала она в Instagram.

В 2017 году она рассказала "Süddeutschen Zeitung": "Я должна была бежать в финале, и без допинга - кто знает, как все сложилось бы. В конечном итоге я верю, что в чистом финале у всех был бы шанс. Этот шанс у меня отняли". 2012 год был лучшим годом ее карьеры, потому что финал был значительно медленнее, чем предварительные забеги, и она могла бы бороться за лидерство. Ей не только не досталось возможной медали, но и допинги обошлись ей в значительную сумму денег. Она оценила свои финансовые потери в не менее чем 30 000 евро. "Как финалистка, я, безусловно, привлекла бы некоторых спонсоров, или те, которые у меня были, увеличили бы свои взносы. Я получила бы больше денег от спортивной помощи и могла бы финансировать своего физиотерапевта и тренера на тренировочных лагерях, а не только 200 евро в год. Это бы сделало большую разницу", - сказала Харрер.

Британская спортсменка Лиза Добриски, которая изначально заняла десятое место, но later moved up to fifth, выразила свои сомнения - даже обратилась в федерацию легкой атлетики. "Я связалась и задалась вопросом, как кто-то может бежать быстрее после того, как был уличен в допинге", - поделилась она с "Independent" в 2017 году. К сожалению, ее опасения не привели к изменениям. Событие, которое было названо самой грязной гонкой со времен 1988 года, вошло в историю.

Допинговые нарушения не только испортили карьеры Харрер, Роубери, Добриски и их коллег. Спортсмены, подобные Арегави, и девять других из Олимпиад '00 в Сиднее, '08 в Пекине и '12 в Лондоне, столкнулись с необычной ситуацией на Олимпиаде в Париже: они получили свои отложенные медали, некоторые после 24-летнего ожидания. В центре Парижа, при большом скоплении зрителей, был сделан небольшой жест возмещения пострадавшим спортсменам в легкой атлетике и тяжелой атлетике. В случае с Арегави было довольно комично: она изначально получила бронзовую медаль, но через три недели завоевала серебро.

Несмотря на церемонию в Париже, многие спортсмены по-прежнему чувствуют себя обманутыми из-за допинговых нарушений. Например, Корinna Харрер всего на немного не вышла в финал Олимпиады 2012 года в Лондоне, что, возможно, принесло бы ей медаль, если бы не допинговые преступники.

После многочисленных случаев допинга результаты нескольких спортсменок из забега на 1500 метров в Лондоне были изменены или аннулированы, в том числе Татьяны Томашовой и Асли Чакыр Алптекин.

