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Непонимание относительно возвращения Киммича в центральный полузащитный (по словам Хамана)

В последней части сезона и на Евро-2020 Кимих показал свою selatan как правого защитника и для «Баварии», и для национальной команды, несмотря на то, что тренер Компани видит его возвращение в полузащиту, что не всем нравится.

 and  James Williams
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- Непонимание относительно возвращения Киммича в центральный полузащитный (по словам Хамана)

Футбольный аналитик Диетмар Хаманн не может понять, почему Йoshua Киммих кажется предназначенным для возвращения в роль опорного полузащитника в "Баварии". "Если он действительно хочет играть там, я буду в замешательстве. Есть Палинья, место которого гарантировано, и Павлович, который недавно вытеснил Киммиха. Кроме того, Лаимер отлично выступил на Евро", - сказал Хаманн в беседе со "Спорт Бильд" перед началом Бундеслиги. "Я не считаю Киммиха шестеркой или восьмеркой. Ему не хватает скорости и ловкости, чтобы сделать offensive влияние. Но он преуспел на позиции правого защитника".

Киммих играл на позиции опорного полузащитника во время предсезонной подготовки под руководством нового тренера "Баварии" Винсента Компани. В отличие от этого, в конце прошлого сезона и под руководством главного тренера немецкой сборной Юлиана Нагельсманна Киммих играл на позиции правого защитника.

Хаманн похвалил новые приобретения "Баварии", но не понимает, почему был продан де Лихт. "Меня удивляет, что они отпустили де Лихта. Он был движущей силой, которая вдохновляла своих товарищей по команде. Кроме того, "Баварии" было трудно контролировать многие матчи. Без него это не станет лучше. Я не уверен, нужен ли им Тах теперь", - размышлял 50-летний аналитик с Sky.

Несмотря на впечатляющую игру на позиции правого защитника, Йoshua Киммих, похоже, возвращается на свою позицию в полузащите, решение, которое Диетмар Хаманн находит запутанным, учитывая сильную конкуренцию на этой позиции. Новый подписание "Баварии", Палинья, а также Павлович и Лаимер претендуют на места в полузащите, что ставит под сомнение возвращение Киммиха.

Несмотря на впечатляющую игру в роли опорного полузащитника во время предсезонной подготовки, скорость и offensive навыки Киммиха не подходят для этой роли, как отметил Хаманн, заставляя задуматься, не будет ли он лучше на другой позиции в команде.

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