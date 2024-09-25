"Непоколебимое стремление к прибыли": Сандерс призывает к сокращению затрат производителей Ozempic

С этической точки зрения, вас не беспокоит тот факт, что поддержание высокой цены на Ozempic и Semaglutide (торговое название Wegovy) в США может привести к необоснованной потере жизни многих американцев? Этот вопрос задал председатель комитета Сената США по вопросам здравоохранения, образования, труда и пенсий сенатор Берни Сандерс CEO Novo Nordisk Ларсу Фруергарду Йоргенсену. Озабоченность Сандерса основана на исследованиях, проведенных эпидемиологом из Йельского университета.

Йоргенсен выразил приверженность Novo Nordisk к обеспечению того, чтобы американцы имели доступ к их лекарствам по доступной цене. Он также заявил, что ничего другого они бы не хотели видеть.

Этот обмен стал последним в серии слушаний, проведенных Сандерсом с CEO фармацевтических компаний, посвященных чрезвычайно высоким ценам на лекарства в США – часто более чем в два раза выше, чем в других развитых странах. В частности, внимание было сосредоточено на Ozempic от Novo Nordisk, предназначенном для управления диабетом, и его родственном препарате Wegovy для похудения и снижения риска сердечных заболеваний, которые используются миллионами американцев, но остаются недоступными для многих.

В апреле Сандерс инициировал расследование в отношении Novo Nordisk из-за того, что он назвал завышенными ценами на эти лекарства в США. Он сосредоточился на сравнительной стоимости лекарств в других странах, отметив, что 4-недельный курс Ozempic стоит $969 в США, в то время как в Канаде он стоит $155, в Дании - $122, а в Германии - $59. Аналогичным образом, розничная цена Wegovy в США составляет $1349, но в Дании, Германии и Великобритании она стоит $186, $140 и $92 соответственно.

Слушания во вторник сосредоточились на привычной дискуссии о том, кто несет ответственность за более высокие цены в США – фармацевтические компании, устанавливающие первоначальные цены, или менеджеры фармацевтических программ, которые торгуют скидками на эти цены в обмен на благоприятное страховое покрытие и доступ к пациентам.

Йоргенсен заявил, что Novo Nordisk возвращает около 75% своих продаж лекарств в виде скидок, скидок и сборов, что приводит к чистой цене, значительно более низкой, чем розничная цена. Он также утверждал, что когда в прошлом Novo Nordisk снижало розничные цены, оно сталкивалось с штрафами в виде ограничения доступа к своим лекарствам из-за того, что менеджеры фармацевтических программ получали прибыль от более высоких цен.

"Меньше пациентов имеют доступ к нашим лекарствам, когда мы снижаем цену", - объяснил Йоргенсен сенатору Маги Хассан, D-Нью-Гэмпшир, после того, как она призвала его снизить розничные цены.

Ассоциация управления фармацевтическим обслуживанием, представляющая менеджеров фармацевтических программ, заявила, что Йоргенсен пытается переложить вину на фармацевтические компании, которые повышают цены.

"Менеджеры фармацевтических программ являются единственными организациями в системе здравоохранения, работающими над минимизацией воздействия заоблачных цен фармацевтических компаний на блокбастеры для лечения диабета, сталкивающиеся с минимальной конкуренцией", - заявила ассоциация в заявлении.

Во время слушаний Сандерс объявил, что комитет получил письменные обязательства от крупнейших менеджеров фармацевтических программ сохранить доступ к Ozempic и Wegovy, если Novo Nordisk снизит розничные цены. Одновременно комитет опубликовал отчет под названием "Жадность, жадность, жадность", посвященный ценообразованию Novo Nordisk.

"Это новая информация для меня", - сказал Йоргенсен Сандерсу о обязательствах менеджеров фармацевтических программ во время слушаний. "Мы с радостью изучим любые меры, которые помогут пациентам получить доступ к доступным лекарствам".

Однако Йоргенсен выразил озабоченность тем, как это может повлиять на доступ к лекарствам, если Novo Nordisk снизит цены в прошлом, что приведет к исключению его продуктов из страховых формуляров.

Сами менеджеры фармацевтических программ также подвергались критике за свою роль в ценообразовании на лекарства, в частности, в отношении стоимости инсулина. На прошлой неделе Федеральная торговая комиссия подала иск против трех крупнейших менеджеров фармацевтических программ - CVS Health's Caremark, Cigna's Express Scripts и UnitedHealth Group's Optum Rx, обвиняя их в исключении более дешевых альтернатив инсулина из страхового покрытия для получения прибыли от более дорогих альтернатив с более высокими скидками.

"Мы позволили менеджерам фармацевтических программ безнаказанно уйти", - заявил сенатор Тим Кэйн, D-Виргиния, позже во время слушаний во вторник, утверждая, что хотя фармацевтические компании вносят вклад в исследования и спасающие жизни лекарства, менеджеры фармацевтических программ сыграли значительную роль в росте цен на инсулин.

Сенатор Роджер Маршалл, республиканец из Канзаса, который является медицинским работником, описал Ozempic как "чудодейственное лекарство", заявив: "Novo Nordisk не является злодеем в этой истории; они - герой".

Однако дискуссия о доступности инсулина также была направлена на Йоргенсена, поскольку Novo Nordisk является одним из трех основных производителей инсулина в мире вместе с Eli Lilly и Sanofi. Несколько сенаторов затронули недавнее объявление Йоргенсена о прекращении производства определенного инсулина, Levemir, на который полагаются пациенты.

"Принятие решения о прекращении производства продукта на рынке - это очень трудное решение, и я должен объяснить нашу мотивацию", - сказал Йоргенсен. "В прошлом году мы снизили цену на Levemir, снизив цену, но обнаружили, что менеджеры фармацевтических программ ограничили доступ к нему, сделав его труднее для большего числа пациентов его получить. ... К сожалению, правда в том, что рынок для Levemir сокращается из-за условий наших контрактов".

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Йоргенсен сообщил, что Novo Nordisk связывался с другими производителями лекарства, но никто не проявил интерес к его производству.

В ответ на запрос сенатора Тами Балдин, демократа из Висконсина, о перенаправлении ресурсов производства Ново Нордиск с более старых инсулиновых продуктов на более прибыльные Оземпик и Веговы, Йоргенсен заверил: "наше обязательство перед инсулином непоколебимо".

Оземпик может вскоре столкнуться с более жесткой ценовой конкуренцией, как отметил Йоргенсен в письменном заявлении, что препарат, скорее всего, будет иметь право на предстоящие переговоры о ценах на лекарства в Medicare, в отличие от аналогичных продуктов от Эли Лилли, которые не получат право на это в течение десяти лет. Центры Medicare и Medicaid Services должны объявить имена следующих 15 препаратов к февралю. Первая раунд переговоров привела к 22-процентному снижению общих расходов на 10 препаратов.

Йоргенсен подчеркнул приверженность Ново Нордиск к улучшению здоровья американцев, гарантируя, что их лекарства доступны по цене, сказав: "Мы предпочли бы видеть наши лекарства доступными для всех американцев". Кроме того, Сандерс подчеркнул влияние высоких цен на лекарства на общественное здравоохранение, сказав: "Безумно высокие цены на спасительные лекарства, такие как Оземпик и Веговы, являются кризисом общественного здравоохранения".

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