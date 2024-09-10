- Неподлинные банкноты в 50 евро, произведенные в Швейнфурте, привели к трем арестам

В Швайнфурте полиция задержала троицу, подозреваемую в использовании поддельных купюр номиналом 50 евро в различных торговых точках. Как сообщают власти, были задержаны 19-летняя девушка и ее 23-летний сообщник. Их арест последовал после того, как поддельные деньги были замечены в книжном магазине. Позже те же фальшивые банкноты были обнаружены в пекарне и аптеке. В автомобиле, которым они пользовались, полиция также нашла дополнительные поддельные деньги. В результате 44-летний водитель автомобиля также был задержан. Криминальное расследование ведется, и правоохранительные органы ищут дополнительных свидетелей.

Власти сообщили, что полиция была вовлечена в задержание подозреваемых. Поддельные купюры номиналом 50 евро якобы использовались в нескольких магазинах, что вызвало расследование полиции.

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