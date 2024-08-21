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Неписьменное комедийное представление известных художников-импровизаторов дебютирует на большом экране.

Фильм 'Миха думал большими мыслями', в главных ролях Чарли Хюбнер, Ян Георг Шютте и другие, исследует мрачный вопрос нехватки воды через импровизационные акты.

 and  Max Becker
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Чарли Хюбнер выступает в главной роли в спектакле 'Майкл ставит высокие цели'
Чарли Хюбнер выступает в главной роли в спектакле 'Майкл ставит высокие цели'

- Неписьменное комедийное представление известных художников-импровизаторов дебютирует на большом экране.

Комедия 'Большие идеи Михи' ветеранов импровизации Шарли Хюбнера (51, 'Полдневное шоу') и Яна Георга Шютте (61, 'Детектив Дюпен') выходит в кинотеатры 22 августа. Всего через несколько месяцев, 1 ноября, фильм о вымышленной восточногерманской деревне Кляйн-Шаппеleben, столкнувшейся с серьезной нехваткой воды, будет показан в 20:15 на ARD. Необычный график выхода объясняется просто:

"Так мы сможем встретиться с нашей аудиторией лицом к лицу. Это то, чего мне всегда не хватает в телевещании", - говорит Шютте прессе. Режиссер Ларс Йессен (55, 'Отец, сын, солдат'), сотрудничающий с Шютте над сценарием и режиссурой, добавляет: "Мы хотим путешествовать по стране с актерами и общаться со столькими людьми, сколько возможно. Кинотеатры идеальны для этого. И мы не фокусируемся только на Востоке. Кризис воды касается нас всех - это еще один важный момент, который медленно доходит до нас".

О чем 'Большие идеи Михи'

Миха (Шарли Хюбнер) покинул свою родную деревню Кляйн-Шаппеleben в Саксонии-Анхальт, чтобы основать компанию по разработке игр в Берлине. Это был огромный успех. Но после второго провала в Берлине и борьбы с выгоранием, "вдохновитель и основатель" решает попробовать еще раз в деревне. На собрании в местной ратуше Миха представляет свои планы по превращению старого отеля своих родителей в роскошный спа-курорт, где "работа, творчество, удовольствие и счастье сочетаются".

Мэр Мони Хоффманн (Аннет Сауаллиш, р.1978) и мобильный массажист Тине Опперманн (Йёрдис Трибель, 46) поддерживают начинание Михи. Однако остальное сообщество деревни не полностью убеждено в предпринимательском духе Михи и его отношении "все будет легко". Фермеры, такие как органический овцевод Йонас Опперманн (Ульрих Брандхофф, 38) и крупный фермер Херманн Кёппе (Петер Курт, 67, "Два танго"), имеют более насущные заботы - существующий водный кризис в их регионе...

Может ли театральная комедия эффективно обращаться к серьезной проблеме нехватки воды?

Театральная комедия, стремящаяся обратиться к серьезной и всеобщей проблеме нехватки воды, - непростая задача, о чем прекрасно знает Шютте. "Вот в чем была основная сложность: создать тематический фильм без нравоучений", - признает он. "Документальные фильмы могут не понравиться всем. С развлечениями мы надеемся охватить более широкую аудиторию", - добавляет он.

Что касается предполагаемого несоответствия нехватки воды, комедии и импровизации, Шютте говорит: "Нехватка воды - горькая правда, которую многие предпочитают игнорировать. Юмор может помочь преодолеть этот страх и сделать тему более понятной. Импровизация - идеальное средство для рассказа так лично, как возможно". Йессен добавляет: "Лучшая комедия часто рождается из трагедии. И нет ничего более развлекательного, чем пригласить зрителей посмеяться над собой". Юмор служит расслабляющим средством и способствует оптимистичному взгляду, как отмечает Йессен.

Этот оптимистичный настрой подчеркивается фактами, представленными в титрах фильма: "С 2000 года Германия ежегодно теряет 2,5 триллиона литров воды. Это эквивалентно объему озера Констанц. С этим Германия входит в число регионов с самым высоким уровнем водных потерь в мире".

Опытные и страстные импровизаторы с глубокой любовью к Востоку

Ян Георг Шютте снял и написал множество телефильмов об импровизации, в том числе "Скоростное свидание для пожилых людей" (2014), "Велнес для пар" (2016), "Школьная встреча" (2019), "Детектив Дюп: Команда" (2020, прощание с любимой актрисой Мюнстера Надеждой Крузенstern), "Лето 90 навсегда" (2021), "Краниц" (2021), "Похороны" (2022) и "Фестиваль любви" (2023). В настоящее время он работает над сиквелами последних двух фильмов под рабочим названием "Свадьба".

В многих из своих импровизационных проектов задействован бывший "Полицейский вызов 110" Шарли Хюбнер. Шютте и Хюбнер делят страсть к импровизационному актерскому мастерству и настоящую любовь к игре, ораторскому искусству и скромности в своих проектах. В последнем фильме Шютте, который также режиссирует, играет эксцентричного энтузиаста подготовки Бернда Шлютера, мастерски демонстрируя это умение.

Джесс, известный тем, что руководил несколькими "Tatorts" в Мюнстере, разделяет это чувство, "Я пожалел, что не проявил большего любопытства к Восточной Германии раньше. Однако моя точка зрения существенно изменилась за последние десять лет. Я очень благодарен за многочисленные возможности, которые у меня были, в том числе 'Дикое сердце', 'Полицейский вызов 110: Интерес ребенка' из Росток, 'Похороны' и 'Вечно лето 90'. Восточная Германия имеет так много знаний, и я наслаждался изучением всего этого". После объединения, по его словам, федеральные земли Восточной Германии были затоплены беспрецедентным потоком капиталистической трансформации со скоростью, неожиданной для многих.

Обсуждая тур по стране с фильмом, режиссер Ларс Йессен выражает желание посетить театры в разных частях Германии, в том числе в городах западной части, таких как Гамбург и Амстердам в Нидерландах.

Михаил начал свою игровую компанию в бурлящем Берлине, но его родной город Кляйн-Шапплебен в Саксонии-Анхальт, известный своей сельскохозяйственной общиной, также испытывает на себе водную кризис, который охватывает всю страну.

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