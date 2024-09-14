Неожиданные переменные и неожиданные сюрпризы в последнюю минуту способствуют захватывающему началу для Кохфельдта.

У Florent Kohfeldt и «Дармштадт 98» дебют выдался непростым: VAR вмешался несколько раз, соперник остался вдесятером, и поздний гол-выравниватель привел к ничьей 1:1.

«Дармштадт 98» - «Эйнге 1848» 1:1 (1:0)

Дебют нового тренера Флориана Кохфелдта с «Дармштадтом 98» во 2-й Бундеслиге выдался трудным, команда довольствовалась ничьей 1:1 (1:0) против «Эйнге 1848». Матч закончился вничью после того, как «Дармштадт» пропустил поздний гол, оставив обе команды без побед в этом сезоне после пяти матчей.

Торстен Либеркнехт начал работу с «Дармштадтом» неудачно, что привело к его отставке. Сейчас у «Дармштадта» два очка, а «Эйнге» набрал первое очко в сезоне после четырех поражений подряд. Тем не менее, «Эйнге» по-прежнему находится в зоне вылета, а «Дармштадт» балансирует на грани.

Серхио Лопес открыл счет в ворота хозяев на 28-й минуте после быстрой контратаки. Однако tensions накалились после столкновения с участием Свенна Ко́hler из «Эйнге», что вызвало бурные протесты гостей. Тренера «Эйнге» Даниеля Шернинг был удален с поля (30.). Фрасер Хорнби пытался удвоить преимущество «Дармштадта» на 61-й минуте, но гол был отменен из-за фола. «Эйнге» продолжал атаковать, но безуспешно, удар Ряяна Филиппе в штангу на 77-й минуте остался без ответа. Левенте Сабо (86.) сравнял счет для «Эйнге», но попытка «Дармштадта» отыграться оказалась безуспешной.

«Ганновер 96» - «1. FC Кайзерслаутерн» 3:1 (1:0)

«Ганновер 96» поднялся в таблице благодаря своим домашним выступлениям. Под руководством Штефана Лайтла команда из Нижней Саксонии одержала победу со счетом 3:1 (1:0) над «1. FC Кайзерслаутерн», одержав третью победу в сезоне в третьем домашнем матче и набрав 10 очков, что позволило им временно занять третье место в зоне вылета.

«Ганновер» уже обыграл «Яhn Регенсбург» (2:0) и «Гамбург» (1:0) на своем поле и укрепил свои позиции голами от Хёнджу Ли (6.), Макса Кристиансена (73.) и Таттуса Момолу (90+5). Тренер «FCK» Маркус Анчаг потерпел еще одно поражение после разгромного поражения от «Герты» (3:4).

Хозяева начали матч идеально, но гол Ли был сначала отменен из-за якобы офсайда. После проверки VAR решение было изменено. Хозяева сохранили преимущество и искали второй гол, в то время как «Кайзерслаутерн» мало что мог противопоставить, так как их капитан Марлон Ритер был в основном травмирован. Гости организовали контратаку во второй половине матча, и Аче головой сравнял счет после того, как мяч ударился о перекладину. Обе команды боролись за следующий гол, пока Кристиансен не забил победный гол после рикошета от углового, а Момолху закрепил победу в компенсированное время.

«SSV Ульм» - «1. FC Нюрнберг» 1:2 (0:0)

«1. FC Нюрнберг» одержал победу со счетом 2:1 (0:0) над «SSV Ульм» в 3-й лиге благодаря драматическому голу Миро КLOSE в добавленное время.

Мирослав КLOSE привел «FCK» к драматическому возвращению в матче против «SSV Ульм», закончившемся победой 2:1 (0:0). После гола Семира Телаловича на 51-й минуте «FCK» боролся во второй лиге, в то время как только что promu «Ульм» оставался без побед в чемпионате. Стефанос Цимас сравнял счет для «FCK» на 64-й минуте.

Последние минуты матча были напряженными. Когда счет был равным, Юли Юстван имел возможность вывести «FCK» вперед, но его удар был заблокирован на линии ворот. Когда казалось, что матч закончится вничью, Телалович забил победный гол для «Ульма». Однако «FCK» получил пенальти после того, как вратарь вышел за линию слишком рано, и пенальти пришлось перебивать. Лука Шлеимер не смог забить первый пенальти, но Тайлан Дюман, вышедший на замену, забил драматический гол-выравниватель. Цимас получил красную карточку за фол в компенсированное время.

Героический поступок КLOSE в последние секунды матча навсегда останется в памяти фанатов Нюрнберга, которые бурно праздновали.

Несмотря на трудности в дебютном матче, тренер «Дармштадта» Флорент Кохфелт и команда продемонстрировали стойкость, сыграв вничью 1:1 с «Эйнге 1848», даже после удаления тренера «Эйнге» Даниеля Шернинг. В последние минуты матча tensions накалились, когда обе команды боролись за победный гол, демонстрируя свою решимость и страсть к футболу.

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