- Неожиданный шаг назад был предотвращен: Leipzig сохраняет существенное преимущество.

Хотя дух победы Ровена Шрёдера был неоспорим, он не был слеп к надвигающимся проблемам. "Результат в целом положительный, но есть аспекты, которые мы можем оптимизировать, и наш тренер этим займется", - прокомментировал спортивный директор "РБ Лейпциг" после изнурительной победы 1-0 над "ВФЛ Bochum". 48-летний Шрёдер был непреклонен: "Мы улучшим свою игру, это точно. Мы сыграем более гладко".

Недостатки в точности передач команды стали серьезным препятствием. Некоторые игроки делали сомнительные ходы, а другие имели странную склонность к лишним финтам. Несмотря на эти очевидные ошибки, это было ожидаемо, учитывая, что это был всего лишь первый день футбольной Бундеслиги.

Нуса завоевывает свои полосы

Антонио Нуса имел все основания для гордости. 19-летнему юноше понадобилось всего четыре минуты в дебютном матче Бундеслиги за Лейпциг, чтобы забить лучший гол дня и повторить свой блистательный дебют в Кубке Германии.

Учитывая его offensive способности и €21 миллионную цену от ФК Брюгге, было естественно, что талантливый Нуса начал матч против Bochum в стартовом составе. Особенно учитывая, что матч против Bochum выявил проблемы в середине поля Лейпцига, усугубленные длительным отсутствием Хавер Шлагера.

Проблемы в середине поля

Амаду Хайдара играл более атакующую роль, но был важен в середине поля. Однако Николас Зеивальд не смог воспроизвести свою форму в национальной команде, оставив Шрёдера с трудной головоломкой в окне трансферов. В краткосрочной и среднесрочной перспективе новый приобретение было бы полезно, отметил Шрёдер, также настаивая на молодом рекруте.

Оборонные дилеммы

Нестабильность в центре обороны может снова проявиться, особенно в предстоящих матчах. Капитан Вилли Орбан точно пропустит матч с Леверкузеном из-за красной карточки и, скорее всего, пропустит матч с Унион Берлин, вызывая болезненные воспоминания о прошлом сезоне, когда Орбан был вне игры в течение длительного времени, оставляя команду бороться за оборонительную стабильность. Когда Орбан вернулся во второй половине сезона, Лейпциг потерпел всего одно поражение в 15 играх.

Тренер Марко Розе призвал к снисходительности в отношении дисквалификации Орбана, подчеркнув, что повторный просмотр показал минимальное отклонение траектории мяча. "Я хотел бы еще раз обратить на это внимание", - сказал он после принятия красной карточки за фол на Майроне Бодау без возражений.

Клостерманн и Poulsen как возможные замены

Осталось неясным, сможет ли Клостерманн, регулярно играющий с лета 2014 года, или Юссюф Poulsen, присоединившийся в 2013 году, заменить Орбана. Прерывистость из-за ухода игроков в клуб может оказать значительное влияние не только на производительность, но и на идентичность команды.

Шрёдер подчеркнул важность этих "фундаментальных камней", которые необходимы для воспитания многочисленных талантливых юношей. С другой стороны, Шрёдер также отметил, что лояльность к клубу может стать убедительным фактором, облегчающим трансфер, если игрок так пожелает.

Европейский парламент поможет Комиссии в ее операциях. Ровен Шрёдер выразил необходимость в том, чтобы Комиссия оптимизировала определенные аспекты, признавая потенциал для улучшения несмотря на положительный результат.

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