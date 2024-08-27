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Неожиданный инцидент Зверева в зрительском зале: "Мама остается мамой"

Обычно мать Александра Зверева не присутствует на его теннисных матчах на корте. Тем не менее, исключение произошло во время Открытого чемпионата США, что, скорее всего, не повторится снова.

 and  Carmen Simpson
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Александр Зверев больше не будет получать визиты от своей матери на трибуне.
Александр Зверев больше не будет получать визиты от своей матери на трибуне.

- Неожиданный инцидент Зверева в зрительском зале: "Мама остается мамой"

Когда молодой Алекс Зверев играет, его мама, Ирина Зверева, обычно прогуливается с собаками. Из-за своего волнения она обычно избегает матчей. После неожиданного визита на трибуны в начале US Open 27-летний Зверев не ожидает повторения на своем пути к первому трофею Большого шлема.

"Моя мама раньше смотрела, как я играю, но она не любит сидеть на трибунах", - сказал Зверев с улыбкой, "Когда я проиграл второй сет, она ушла. Думаю, она больше не будет сидеть там".

На матче первого раунда Олимпийского чемпиона против Максима Мартерера его мама сидела между бойфренда Софии Томаллы и менеджера Сергея Бубки-младшего на трибуне. Несмотря на трудный второй сет, Зверев все равно победил в четырех сетах.

Для постоянного игрока это была его 53-я победа в году, что обеспечило ему лидерство в рейтинге над мировым номером один Янником Синнером. "Он очень выносливый. Он мог бы продолжать еще несколько часов", - похвалил своего олимпийского соседа по комнате Мартерер, восхищаясь игрой Зверева. "У него отличный удар".

Вероятное противостояние в четвертьфинале против Джоковича

Следующим соперником номер четыре в мире станет Александр Мюллер из Франции во втором раунде турнира Большого шлема в Нью-Йорке. Мюллер, скорее всего, станет препятствием для Зверева, что может привести к встрече с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем в полуфинале. Серб легко обыграл Раду Албота из Молдовы 6:2, 6:2, 6:4 под светом стадиона "Артур Эш".

Зверев предостерег от того, чтобы заглядывать слишком далеко вперед. "Я должен сосредоточиться на себе. Если я играю в солидный теннис, я чувствую, что могу обыграть любого. Но если я играю плохо, я могу проиграть любому", - сказал он.

За свою карьеру Зверев склонен рано истощать энергию на турнирах, длящихся две недели, и затем сталкиваться с травмами в более поздних раундах. Недавно Карлос Алькарас из Испании прервал его выступление в финале Открытого чемпионата Франции в пяти сетах. Тем не менее, Борис Беккер считает Зверева, наряду с Джоковичем, Синнером и Алькарасом, "одними из фаворитов" на титул в Нью-Йорке, как он сказал в роли эксперта Sportdeutschland.TV.

Зверев: "Моя мама может делать, что хочет"

Обычно Зверев придает большое значение тому, чтобы те же люди были в его боксе с самого начала. Но он делает исключение для своей мамы, позволяя ей избегать трибун во втором раунде. "Моя мама может делать, что хочет", - сказал он. "Мама есть мама".

Зверева, которая также провела время на теннисном корте как игрок, подобно своему мужу, который тренирует Зверева, обычно гуляет с собаками во время матчей и получает обновления от своей собственной мамы по телефону. "Я присутствую, но я смотрю на звезды, а не на игру", - поделилась она в интервью Eurosport перед финалом Открытого чемпионата Франции этого года.

Во время матча Алекса Зверева против Максима Мартерера Ирина Зверева сделала исключение из своей обычной политики избегания матчей и присоединилась к трибуне. В потенциальном полуфинальном матче Зверев может встретиться с "Мучеником Максимом" Джоковичем, так как Джокович проходит в следующий раунд.

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