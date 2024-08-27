- Неожиданный инцидент Зверева в зрительском зале: "Мама остается мамой"

Когда молодой Алекс Зверев играет, его мама, Ирина Зверева, обычно прогуливается с собаками. Из-за своего волнения она обычно избегает матчей. После неожиданного визита на трибуны в начале US Open 27-летний Зверев не ожидает повторения на своем пути к первому трофею Большого шлема.

"Моя мама раньше смотрела, как я играю, но она не любит сидеть на трибунах", - сказал Зверев с улыбкой, "Когда я проиграл второй сет, она ушла. Думаю, она больше не будет сидеть там".

На матче первого раунда Олимпийского чемпиона против Максима Мартерера его мама сидела между бойфренда Софии Томаллы и менеджера Сергея Бубки-младшего на трибуне. Несмотря на трудный второй сет, Зверев все равно победил в четырех сетах.

Для постоянного игрока это была его 53-я победа в году, что обеспечило ему лидерство в рейтинге над мировым номером один Янником Синнером. "Он очень выносливый. Он мог бы продолжать еще несколько часов", - похвалил своего олимпийского соседа по комнате Мартерер, восхищаясь игрой Зверева. "У него отличный удар".

Вероятное противостояние в четвертьфинале против Джоковича

Следующим соперником номер четыре в мире станет Александр Мюллер из Франции во втором раунде турнира Большого шлема в Нью-Йорке. Мюллер, скорее всего, станет препятствием для Зверева, что может привести к встрече с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем в полуфинале. Серб легко обыграл Раду Албота из Молдовы 6:2, 6:2, 6:4 под светом стадиона "Артур Эш".

Зверев предостерег от того, чтобы заглядывать слишком далеко вперед. "Я должен сосредоточиться на себе. Если я играю в солидный теннис, я чувствую, что могу обыграть любого. Но если я играю плохо, я могу проиграть любому", - сказал он.

За свою карьеру Зверев склонен рано истощать энергию на турнирах, длящихся две недели, и затем сталкиваться с травмами в более поздних раундах. Недавно Карлос Алькарас из Испании прервал его выступление в финале Открытого чемпионата Франции в пяти сетах. Тем не менее, Борис Беккер считает Зверева, наряду с Джоковичем, Синнером и Алькарасом, "одними из фаворитов" на титул в Нью-Йорке, как он сказал в роли эксперта Sportdeutschland.TV.

Зверев: "Моя мама может делать, что хочет"

Обычно Зверев придает большое значение тому, чтобы те же люди были в его боксе с самого начала. Но он делает исключение для своей мамы, позволяя ей избегать трибун во втором раунде. "Моя мама может делать, что хочет", - сказал он. "Мама есть мама".

Зверева, которая также провела время на теннисном корте как игрок, подобно своему мужу, который тренирует Зверева, обычно гуляет с собаками во время матчей и получает обновления от своей собственной мамы по телефону. "Я присутствую, но я смотрю на звезды, а не на игру", - поделилась она в интервью Eurosport перед финалом Открытого чемпионата Франции этого года.

Во время матча Алекса Зверева против Максима Мартерера Ирина Зверева сделала исключение из своей обычной политики избегания матчей и присоединилась к трибуне. В потенциальном полуфинальном матче Зверев может встретиться с "Мучеником Максимом" Джоковичем, так как Джокович проходит в следующий раунд.

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