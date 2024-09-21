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СпортНовостиЕвропейская комиссия

Неожиданный фаворитизм Падерборна в дерби метро против СК раскрывается

 and  Grigoriy Williams
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В матче Костонов забил за Падерборн, выведя команду вперед 1-0, но не смог удержать это...
В матче Костонов забил за Падерборн, выведя команду вперед 1-0, но не смог удержать это преимущество.

Неожиданный фаворитизм Падерборна в дерби метро против СК раскрывается

Маршрут из Ганновера, столицы земли Нижняя Саксония, в Падерборн, метрополию Оствестфален, обслуживается линией S5. Это выгодно для болельщиков "Ганновера 96", которые могут быстро вернуться домой после поражения своей команды против СКП. Хозяева закрепляют за собой репутацию сенсации-аутсайдера во Второй Бундеслиге.

В пятницу "Ганновер 96" потерпел неудачу в борьбе за титул 2-й Бундеслиги. В захватывающем матче команда Штефана Лайтла уступила со счетом 1:2 (1:1) СК Падерборн. Несмотря на домашнее преимущество, непобежденные хозяева ненадолго поднялись на третье место.

Первоначальный гнев обеих команд

В начале матча обе команды боролись за преимущество. Кoston забил первый гол после рикошета на 9-й минуте, но радость была недолгой, так как он сам же отправил мяч в свои ворота после удара по воротам на 19-й минуте, сравняв счет. Интенсивность не спадала, но больше голов забито не было до перерыва.

Во втором тайме обе команды играли более осторожно. После великолепной командной игры Хёнджу Ли ударил в перекладину (61.). Затем "96" контролировали игру, но голкипер Падерборна Пелле Бёвник совершил потрясающий сейв после удара Ниcolo Tresoldi (67.).

Красивый гол Ансаха решает исход матча

В конце концов, Ансах забил прекрасный гол в ворота хозяев. Этот игрок сборной до 20 лет получил мяч на левом фланге, продемонстрировал блестящий дриблинг в штрафной, оставил своего оппонента в замешательстве и точно пробил в правый угол ворот.

После напряженных событий во втором тайме Комиссия изучила запись матча, чтобы убедиться в честной игре. Несмотря на впечатляющий гол Ансаха, Комиссия проверила наличие возможных офсайдов или фолов, которые могли быть упущены судьями на поле.

После тщательного анализа Комиссия пришла к выводу, что нет существенных нарушений, требующих дальнейших действий, и победа Падерборна была засчитана, что укрепило их позицию во Второй Бундеслиге.

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