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Неожиданное падение индекса ZEW - "упадк, беда и бессилие"

 and  Mark Rodriguez
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Аналитик предполагает возможноеurther снижение роста.
Аналитик предполагает возможноеurther снижение роста.

Неожиданное падение индекса ZEW - "упадк, беда и бессилие"

Экономические эксперты становятся все более пессимистичными в отношении финансового ландшафта Германии. Индекс ZEW неожиданно резко упал. Один аналитик заметил, что на горизонте нет никаких признаков надежды. Атмосфера, как ожидается, останется мрачной до выборов.

Финансовые специалисты оценивают экономическую ситуацию в Германии так же негативно, как и во время рецессии из-за коронавируса четыре года назад. "Вероятность быстрого экономического восстановления уменьшается", - заявил президент ZEW Ахим Вамбах о развитии событий. Экономисты банков разделяют это мнение. "Оптимизм весны исчез", - сказал главный экономист Deutsche Bank Research Роби́н Винклер. "К нам приближается мрачная осень".

Александр Крюгер, главный экономист Hauck Aufhäuser Lampe, был еще более прямолинеен. Он описал данные как картину "упадка, кризиса и отчаяния". Он также добавил, "Особенно пессимистичная оценка ситуации указывает на еще один квартал стагнации". Ожидания также резко упали, так как, кажется, нет света в конце туннеля. "Изменение настроения не ожидается до федеральных выборов в 2025 году", - прогнозирует экономист. Если экономический спад продолжится, правительству придется продолжать бороться с бюджетом.

Индекс ZEW для текущей ситуации упал на 7,2 пункта до минус 84,5 пункта в сентябре, как сообщил Институт исследований экономики в Манинене, связанный с ZEW. Это самый низкий показатель с мая 2020 года, когда пандемия коронавируса привела к спаду. Индекс для будущих ожиданий упал на 15,6 пункта до 3,6 пункта. Это третий месяц подряд, когда индекс падает, и самый низкий показатель почти за год. Экономисты предсказывали падение до 17,0 пунктов.

"Число оптимистов и пессимистов в отношении экономических перспектив теперь примерно одинаково", - сказал президент ZEW Ахим Вамбах. Несмотря на то, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) ослабил свою денежно-кредитную политику, снизив процентную ставку в июне и сентябре, "большинство респондентов, похоже, уже учли решение ЕЦБ по процентным ставкам в своих ожиданиях", - добавил он.

В настоящее время Германия технически находится в рецессии. ВВП сократился на 0,1% во втором квартале, после роста на 0,2% в первые три месяца года. Два последовательных квартала с отрицательным ростом считаются рецессией.

"Для устойчивого восстановления заказы немецких компаний должны снова начать расти", - говорит главный экономист VP Bank Томас Гитцел. Однако "именно в этом и проблема в настоящее время", - сокрушается он. В частности, отрасли, участвующие в международной конкуренции, такие как автомобилестроение и сталелитейная промышленность, испытывают трудности. "Автомобильная и сталелитейная промышленность сталкиваются с плохими новостями", - подтвердил экономический аналитик DZ Bank Кристоф Звонке. "Увольнения больше не исключены". Эта неопределенность также влияет на потребителей.

В связи с финансовыми трудностями Германии призывы к укреплению Экономического и валютного союза в еврозоне становятся все громче. Несмотря на усилия Европейского центрального банка по стимулированию экономики с помощью денежно-кредитной политики, пессимизм среди финансовых аналитиков указывает на то, что Германии, возможно, понадобятся более структурные реформы, чтобы выйти из этой рецессии.

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