"Неожиданное объявление о работе застало ФК "Бавария" врасплох перед началом сезона"

В этом сезоне ожидается, что Джошуа Киммих снова сыграет в полузащите. Изначально позиция правого защитника была предназначена для Йосипа Станишича, который вернулся из Леверкузена. Однако этого не произойдет в ближайшее время. Спортивный директор Макс Эберл даже назвал это "неприятной неожиданностью" для чемпиона Германии.

Неудачный поворот событий перед стартом Бундеслиги: чемпионы Германии по футболу, Бавария Мюнхен, будут обходиться без правого защитника Йосипа Станишича несколько недель. Хорватский игрок, который принимал участие в Евро, получил разрыв бокового связочного аппарата правого колена во время тренировки в понедельник, как объявил клуб. "К сожалению, это немного неудачное стечение обстоятельств", - сказал спортивный директор Макс Эберл перед товарищеским матчем против "Грассхоппер Цюрих".

Станишич вернулся из аренды в "Байер Леверкузен", двукратного чемпиона Германии. Хорват сыграл важную роль в выдающемся сезоне команды Зинедина Зидана в прошлом году. За весь сезон он сыграл в 38 официальных матчах для непобедимого Леверкузена в Германии и стал регулярным игроком во второй половине сезона.

В своем родном клубе, ФК Бавария, родившийся в Мюнхене игрок изначально планировался на позицию правого защитника. Это означало бы возвращение Киммиха в полузащиту. С травмой Станишича возможно, что Киммих вернется на свою обычную позицию. В товарищеском матче 18-летнему таланту Адаму Азну было предоставлено шанс сыграть на позиции правого защитника. Конрад Лаймер также играл на этой позиции раньше.

Другой возможной заменой является Саша Буй, которого подписали из Турции зимой. 23-летний француз тренировался в одиночку в последнее время и вернулся к командным тренировкам только вчера. Нуссаир Мазрауи больше не доступен для Баварии после его перехода в английскую Премьер-лигу.

Несмотря на травму Йосипа Станишича, Джошуа Киммих, возможно, вернется на свою позицию в полузащите в стартовом составе Баварии Мюнхен. Несмотря на то, что он изначально планировался на позицию правого защитника, перемещение Киммиха обратно в полузащиту может быть результатом неудачи Станишича.

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