- Неожиданно останавливает броски вратаря Фромса

Две недели спустя после назначения новым тренером женской футбольной команды Германии Кристиан Вюк столкнулся с первой проблемой. Национальный вратарь Мерле Фрохмс неожиданно объявила о завершении карьеры в национальной сборной в возрасте 29 лет после 52 международных матчей. "Физически и умственно изнуряющие" были основные турниры, которые она провела за "Вольфсбург".

Это решение, над которым она задумывалась некоторое время, не могло быть отменено Вюком - к его разочарованию. "Я бы хотел работать с Мерле", - сказал он. Он ясно дал понять Фрохмс, которая должна была сыграть важную роль в их планах, в личной беседе. Тем не менее, Фрохмс теперь будет наблюдать за дебютом Вюка против Англии на "Уэмбли" 25 октября с дивана.

Фрохмс: "Нелегко"

"С тех пор, как я играла на чемпионате мира в прошлом году, принять решение уйти из национальной сборной после Олимпиады в Париже было для меня непросто", - призналась Фрохмс. Она дебютировала в национальной сборной 6 октября 2018 года в матче против Австрии в Эссене, который закончился победой 3:1.

Ее главным достижением стало звание вице-чемпиона Европы в 2022 году, когда она была основным вратарем на чемпионате Европы. Она также принимала участие во всех матчах, когда Германия неожиданно вылетела из чемпионата мира 2023 года в Австралии.

"Для меня было честью представлять свою страну как первого номера на двух крупных турнирах", - подвела итог Фрохмс. В будущем она планирует полностью посвятить себя "Вольфсбургу", вице-чемпиону и обладателю Кубка. Она также рада иметь больше времени для семьи и друзей после напряженных лет, проведенных с двойной спортивной нагрузкой.

Новая возможность у Вюка

Решение Фрохмс уйти из сборной, как сообщается, не было связано с разочаровывающим выступлением Германии на Олимпиаде. К удивлению многих, ее предшественник Хорст Хрубеш выбрал 33-летнюю Анн-Катрин Бергер вместо Фрохмс в качестве вратаря.

Бергер показала впечатляющую игру на турнире и помогла Германии завоевать бронзовую медаль, отразив пенальти в матче за третье место. Кроме того, она была названа футболисткой года soon after.

При Вюке ожидались изменения в составе вратарей. "Для меня есть два первых номера", - заявил бывший профессионал Бундеслиги всего две недели назад. То, что Бергер не имела какого-либо особого преимущества в этом отношении, было "явно и недвусмысленно", подчеркнул он. "Это было решение Хорста Хрубеша".

Теперь Бергер, а также двое многообещающих молодых вратарей, Стина Йоханнес (24) из "Эйнге" и Мария Луиза Грохс (23) из чемпиона ФК "Бавария Мюнхен", находятся в фокусе Вюка. Хотя Йоханнес дебютировала в сборной Германии в квалификационном матче чемпионата Европы против Польши с победой 3:1 в начале июня, Грохс еще не дебютировала в национальной сборной.

Вюк с сожалением отозвался о решении Фрохмс уйти, сказав: "Я бы хотел работать с Мерле". Несмотря на свои намерения, решение о завершении карьеры было необратимым, что означает, что Фрохмс не будет играть против Англии на "Уэмбли" 25 октября, но она все равно будет смотреть матч с дивана.

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