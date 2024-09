Неожиданно дорогая картина, обнаруженная на чердаке в штате Мэн, была продана за 1,4 миллиона долларов.

"Во время обходов домов мы иногда входим вслепую, не зная, что обнаружим," заявил Вейлюкс, основатель аукционного дома Thomaston Place Auction Galleries, в пресс-релизе. "В доме было полно потрясающих вещей, но в чердаке, окруженном произведениями искусства, мы обнаружили это исключительное полотно."

Картина, казалось, была выполнена в стиле голландского мастера Рембрандта — и этикетка на обратной стороне рамы указывала на то, что она принадлежит ему самому. Документ, похоже, выданный Филадельфийским музеем искусств, также намекал на то, что картина была передана музею в 1970 году.

Однако о портрете известно немного, и он не широко признан учеными как часть наследия Рембрандта. Хотя аукционный дом утверждал, что этикетка подлинная, Филадельфийский музей искусств не подтвердил, что брал картину напрокат. (Представитель музея добавил по электронной почте, что "в общем, этикетка или ярлык не подтверждают подлинность произведения искусства — необходимы дополнительные доказательства.")

Thomaston Place отказался раскрывать, консультировался ли он с экспертом по Рембрандту по вопросу атрибуции, но решил включить картину в каталог с оценкой всего в $10,000 - $15,000. В материалах продажи картина была описана как "Вдохновленная Рембрандтом", что указывает на то, что картина считается копией или имитацией стиля известного художника и не является оригиналом.

Тем не менее, не все были убеждены.

После начальной ставки в $32,500, более чем вдвое превышающей верхнюю оценку, ставки на этом выходных аукционе быстро выросли до семизначных сумм. Более дюжины потенциальных покупателей, некоторые из которых присоединились по телефону из Европы, участвовали в продаже, согласно Thomaston Place. Трое телефонных участников оставались до $900,000, прежде чем последние двое подняли окончательную цену продажи до $1,41 миллиона.

Аукционный дом считает эту сумму самой высокой, когда-либо уплаченной за произведение искусства на аукционе в Мэне. И цена указывает на то, что многочисленные коллекционеры (включая успешного покупателя, идентифицированного только как "частный европейский коллекционер") считают, что есть достаточно шансов, что это настоящий Рембрандт, чтобы оправдать риск.

Незафиксированное в записях

Специалист по Рембрандту Гэри Шварц заявил, что потенциальный покупатель ранее обращался к нему за профессиональным мнением о портрете из Мэна. Рекомендовав анонимному коллекционеру (который не был победителем аукциона), он посоветовал купить его. Художник-исследователь сказал CNN, что считает "очень высокую" вероятность того, что картина создана голландским мастером.

Хотя Шварц подчеркнул, что сделать окончательное суждение без личного осмотра картины сложно, он указал на потрясающе похожий портрет Рембрандта, изображающий молодую женщину в белой шапке, в Академии изящных искусств Вены.

"Сходство... настолько поразительно, что я удивлен, почему люди принимают один и отвергают другой," — сказал он из своего дома в Нидерландах, добавив, что не удивлен тем, что кто-то заплатил (более) миллиона долларов на аукционе.

Шварц также отметил, что картина из Мэна была включена в каталог работ Рембрандта всего в 1969 году. Перечисленная под названием "Портрет молодой девушки", картина описана как принадлежащая частному коллекционеру в Филадельфии, Пенсильвания.

Хотя автор каталога отметил, что атрибуция Рембрандту вызывает сомнения, Шварц считает, что ее включение важно — и что картина просто была упущена из виду, так как она была в частных руках и недоступна для ученых.

"Когда картины выходят из моды, они просто исчезают в забвении," — сказал Шварц, который опубликовал в 2022 году книгу, в которой argue, что another discounted painting, "Rembrandt in a Red Beret", is actually a genuine self-portrait.

Искусствовед Волкер Мануф, автор монографии "Рембрандт: Все картины" издательства Taschen в 2019 году, сказал CNN, что его также approached потенциальный покупатель портрета из Мэна. Он встречал его только как "бедную черно-белую репродукцию" в упомянутом выше каталоге 1969 года, добавив по электронной почте, что у него "больше сомнений, чем не" в отношении атрибуции Рембрандту (хотя он также подчеркнул, что атрибуции "не должны выдаваться без тщательного исследования оригинальной картины").

"Сумма, уплаченная... может указывать на то, что кто-то надеется, что чистка довольно грязной картины превратит ее в портрет с характеристиками, приписываемыми Рембрандту," — заключил Мануф, который является профессором истории искусства в Университете Радбода в Нидерландах. "Это происходит все чаще и чаще. Я бы не удивился, если бы картина вскоре снова появилась на рынке как 'Рембрандт'."

Вопрос мнения

Нет единой организации, уполномоченной решать вопросы атрибуции, и влиятельный проект по изучению Рембрандта прекратил свою деятельность в 2014 году (по словам Шварца, без рассмотрения портрета из Мэна). За последние сто лет количество картин, широко признанных учеными как подлинные Рембрандты, резко сократилось, и сотни были переатрибутированы последователям или понижены до статуса "в стиле Рембрандта".

Тем не менее, включение в основной каталог или поддержка крупного аукционного дома могут существенно повысить ценность картины. Например, "Поклонение волхвов", оцененное всего в $17,000 аукционным домом Christie's в 2021 году, было продано почти за $13,8 миллиона в прошлом году после того, как новое исследование привело Sotheby's к выводу, что это подлинный Рембрандт, а не работа художника, связанного с ним.

Шварц предположил, что если портрет из Мэна получит подобный уровень признания, его стоимость может вырасти до $5 миллионов. Во время беседы с The New York Times эксперт по Рембрандту Винтер предсказал стоимость "около $15 миллионов".

В какой-то момент картина может потенциально стоить гораздо дороже своей первоначальной цены на аукционе в Томпсон Плейс, но только если новый владелец позволит исследователям тщательно изучить ее.

"Идеальный сценарий - это отвезти эту картину в Вену, выставить ее рядом с похожим портретом и погрузиться в дискуссию с несколькими аналитиками", - предложил Шварц, добавив. "Поскольку она написана на панели, можно определить возраст панели, и часто обнаруживается, что та же древесина использовалась в других картинах из мастерской Рембрандта".

"Никто не должен делать окончательный вывод без тщательного исследования предмета", - предостерег Шварц.

Стиль картины очень похож на работу голландского мастера Рембрандта, демонстрируя его характерную технику кисти и использование света и тени. Чердак, полный различных произведений искусства, был настоящей сокровищницей художественных стилей, но исключительный портрет выделялся своей поразительной схожестью с шедеврами Рембрандта.

