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КультураНовости"Очень хорошая семья"

Неожиданно, деятельность серийного преступника раскрыта Эду О'Ниллу.

В 1997 году сериал "Семейка Аддамс" завершил своё шоу. До сих пор Эд О'Нил страдает от того, как он узнал о финальном эпизоде.

 and  Anne Legman
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В сиквеле 'Очень brzadyшный квест', семейство Бунди сводится близко с соседями, Джефферсоном и...
В сиквеле 'Очень brzadyшный квест', семейство Бунди сводится близко с соседями, Джефферсоном и Марси Д'Арси.

- Неожиданно, деятельность серийного преступника раскрыта Эду О'Ниллу.

Дерп, политически некорректный, но популярный: Американский ситком "Счастливы вместе" имел сильную популярность в Германии в 90-х. С 1992 по 1997 год программа транслировалась на различных экранах, сначала на RTL, затем на ProSieben. Неожиданное прекращение шоу в 1997 году после 11 сезонов оставило многих фанатов, в том числе Эда О'Нила (78), актера, сыгравшего Алла Бунди, в замешательстве, как он признался своей телевизионной дочери, Кристине Эпплгейт (52), в недавнем разговоре.

Присоединившись к "Крёстному отцу" звезде Джими-Линн Сиглер (43), которая сыграла телевизионную дочь Тони Сопрано, Эпплгейт со-вела подкаст "Месси". В последнем эпизоде О'Нил и Эпплгейт были среди гостей, и, конечно же, речь зашла о "Счастливы вместе". Интересно, что и Эпплгейт, и О'Нил узнали о отмене шоу в необычных обстоятельствах.

Удача меняется

Актер, сыгравший вечно невезучего продавца обуви, узнал о конце шоу от молодоженов в его родном городе, Огайо. Он случайно встретил их на улице и поздравил с бракосочетанием. Сначала они были рады встрече с Аллом Бунди, но затем выразили свои соболезнования: "Она сказала: 'Мы так сожалеем о твоем шоу'. И я сказал: 'О чем ты?'", - вспоминал О'Нил в подкасте. Жених добавил: "О боже, ты еще не знаешь. Это по радио. Твое шоу отменено". О'Нила утешили бокалом шампанского.

Кажется, продюсеры шоу не ставили в известность своего ведущего актера, так как Эпплгейт тоже узнала о судьбе своего персонажа, Келли "Дumbo" Бунди, от третьего лица: "Мне сказал парень, который знал парня, работавшего на моего ассистента в то время".

Возможно, Эд О'Нил не очень скучал по своей семье из "Счастливы вместе", так как нашел новую, более современную в 2009 году: Его ситком "Современная семья" стал мировым хитом. Он также шел 11 сезонов, но, скорее всего, О'Нил узнал о его финале более традиционным способом.

Ведущие подкаста Джими-Линн Сиглер и Кристина Эпплгейт похвалили "'Очень милую семью'" с которой они работали над "Счастливы вместе". В трогательном моменте подкаста Эпплгейт поделилась, что по-прежнему считает семью Бунди своей телевизионной семьей.

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