- Неожиданная смерть соучастников шоу была "сюрпризом"

Канадский актер Джейсон Пристли (54) был потрясен уходами своих бывших коллег по сериалу "Беверли-Хиллз, 90210" (1990-2000) Люка Перри (1966-2019) и Шannen Doherty (1971-2024). Он поделился этим в беседе с британским таблоидом "Mirror".

Актер Люк Перри скончался 4 марта 2019 года в возрасте 52 лет после инсульта. Актриса Шannen Doherty скончалась 13 июля 2024 года в возрасте 53 лет после борьбы с раком.

"Это заставило меня задуматься о своей собственной смерти. Я проснулся в свой 50-й день рождения и понял, что я, по сути, прожил самую большую часть своей жизни," сказал ведущий актер "Частные глаза". Пристли исполнилось 50 лет 28 августа 2019 года, несколько месяцев после смерти Перри. "Уход Люка был совершенно неожиданным, потому что он казался таким здоровым. Мы были соседями и друзьями, часто проводили время вместе. Мы многое делили," сказал канадо-американский актер.

Хотя Шannen Doherty, которая играла сестру-близнеца Пристли в блокбастерном сериале 1990-х годов, публично говорила о своей длительной борьбе с раком со своей семьей и в подкасте "Let's Be Clear with Shannen Doherty", Пристли сказал британскому таблоиду, что ее уход был таким же неожиданным. "Я всегда восхищался ее стойкостью и силой, и хотя я знал, что она больна, ее уход был шоком и разбивал всем нам сердца," он размышлял о Doherty. "Она боролась так долго, и казалось, что она справится... пока не справилась".

Doherty была "мощной личностью", вспоминал Пристли. "Я благодарен, что провел много времени с ней в последние годы. Я примирился с ее уходом, потому что между нами не было незавершенных дел".

Группа WhatsApp "Беверли-Хиллз, 90210"

Джейсон Пристли также поддерживает связь со своими другими коллегами по "Беверли-Хиллз, 90210" через группу WhatsApp. Они общаются и наслаждаются обществом друг друга на мероприятиях. "Когда мы собираемся вместе, кажется, что времени не прошло. Те же шутки, те же остроты, хотя некоторые из нас теперь отцы, так что мы шутим по-отцовски," сказал Пристли, имея в виду своих коллег-мужчин.

