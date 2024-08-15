- Неоспоримый экономический центр Ростока в MV

Промышленность Ростока и статус Швертина как административного центра существенно способствуют самым высоким доходам на душу населения в двух независимых городах Мекленбурга-Передней Померании. По данным Государственного статистического управления, средняя часовая зарплата в 2022 году составляла 27,69 евро в Швертине и 27,38 евро в Ростоке.

Рабочие промышленности Ростока достигли самого высокого уровня зарплат, более 30 евро в час. Самые низкие средние brutto-зарплаты и зарплаты были зарегистрированы в районах Людвигслуст-Пархим - 23,93 евро и Ворпommern-Rügen - 24,35 евро в час.

Государственное статистическое управление сообщило, что валовой внутренний продукт Мекленбурга-Передней Померании в 2022 году составил 54,8 миллиарда евро, что эквивалентно 71 947 евро на занятое лицо. Однако внутри штата наблюдался четкий градиент. Ростоку, как и прежде, удалось достичь самой высокой экономической производительности, с 80 358 евро на занятое лицо, за ним следуют районы Нордвестмекленбург с 69 972 евро и Людвигслуст-Пархим с 68 092 евро. На нижней ступени рейтинга оказались Швертин с 67 450 евро и Ворпommern-Greifswald с 64 704 евро на занятое лицо.

В сравнении с другими районами Мекленбурга-Передней Померании, рабочие Ростока имеют самый высокий доход благодаря высоким часовым зарплатам. Совокупный доход от процветающей промышленности и высоких средних зарплат в Ростоке способствует тому, что его жители имеют одни из самых высоких доходов на душу населения в штате.

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