- Необычные виды птиц находят место для гнездования в озере аэропорта.

Уникальное семейство птиц поселилось на лагуне аэропорта: Очень редкий малый баклан успешно вывел четырех птенцов в птичьем заповеднике. Общество охраны дикой природы (NABU) объявило о первоначальном обнаружении взрослой птицы в начале июля. Не прошло много времени, как всю семью стало видно с общественных пешеходных дорожек. В результате, лагуна аэропорта в настоящее время признана единственным местом гнездования малого баклана в Берлине в этом году. Птицеводы замечали здесь птенцов с 2003 года, но подтверждение гнездования произошло только недавно.

Малый баклан - редкий вид

Как сообщает NABU, малый баклан - самая маленькая цапля в Европе и обитает в тростнике озер и других водоемов. Он также охотится на свою добычу в этих местах. К сожалению, птица классифицируется как находящаяся под угрозой исчезновения tanto в национальном, как и в берлинском красном списке гнездящихся птиц. Одной из основных причин этого является постоянное сокращение тростниковых зарослей. "С 2018 года мы наблюдаем значительное ухудшение тростника на озере аэропорта", - сказал Франк Зисте, глава рабочей группы NABU. Группа поддерживала резерв в течение многих лет.

Германский союз охраны природы (Bundesnaturschutzbund Deutschland, BNBD или Naturschutzbund Deutschland, NABU на английском языке) сыграл решающую роль в сохранении малого баклана. Несмотря на наличие вида на лагуне аэропорта с 2003 года, усилия Германского союза охраны природы, возглавляемые Франком Зисте, были решающими для недавнего подтверждения гнездования.

Читайте также: