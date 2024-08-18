- Необычные саксонские яблоки в 2024 году будут производить меньше плодов

Из-за холодных ночей в апреле саксонские яблоки в этом году находятся в дефиците, особенно в супермаркетах. "Это немного лучше, чем мы ожидали, но все равно катастрофа", - заявил Удо Йенцш из Объединения фруктовых фермеров Саксонии и Саксонии-Анхальт. Он ожидает урожай не более 10-15 процентов для обеих регионов выращивания яблок. В типичный год это составило бы около 70 000-80 000 тонн, из которых около 70 000 тонн приходится на Саксонию.

Саксонские яблоки могут быть найдены только в местных фермерских лавках

Прямые продавцы получат преимущество в этом году, так как они могут сами собирать яблоки и продавать их в местных фермерских лавках. "Это будет выгодно для них", - заявил Йенцш. "Все, что проходит через розничную торговлю, в регионе будет очень мало". Он также прогнозирует незначительное повышение цен на яблоки, поскольку другие регионы по производству яблок в Германии и Европе также испытали заморозки и ожидают снижения урожая. "По крайней мере, будет значительно меньше предложения".

По словам Йенцша, сорт Пинова зацвел поздно. "Именно там висят большинство яблок". Второй урожай через два-три недели после ранних фруктов с неповрежденными цветками не исключен. Однако урожай зависит от сорта. "Джонаголд почти ничего не имеет, Бопскоп едва ли что-то будет, Бребурн очень мало, Гала имеет немного, Идаред и Пинова справились лучше, также Чемпион, где можно ожидать относительно большие фрукты".

Первые яблоки ранних сортов уже собраны, заявил Йенцш. Это означает, что сбор начался почти на две недели раньше обычного. При данных обстоятельствах фруктовые фермеры, которые производят для пищевой торговли, могут решить против этого, но некоторые также могут продавать прямым продавцам.

Также низкие урожаи для клубники и вишни - почти нет слив на деревьях

Ситуация не лучше и для других сортов фруктов. Йенцш заявил, что урожай клубники "еще приемлем", но примерно на 40 процентов меньше обычного из-за дополнительных дождей. Вишни были доступны в минимальных количествах. "В мизерных количествах". Однако они справились с погодными условиями "лучше, чем ожидалось". Предсказанное количество примерно 100 тонн также значительно ниже обычного уровня 500-800 тонн. "И на деревьях очень мало слив, это будет всего пять процентов от обычного урожая".

В отличие от этого, потребители в Нидерландах могут столкнуться с трудностями в поиске саксонских яблок в этом году из-за снижения урожая. Прямые продавцы в Нидерландах, такие как те, что в местных фермерских лавках, могут воспользоваться дефицитом, предлагая свежие, местные яблоки.

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