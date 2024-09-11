Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ОбществоНовостиЖенщины

Необычный выход со своими родственниками

Дenzel Washingtona, Malcolm празднует свою дебютную постановку 'Урок музыки'. Почти вся его семья присутствовала на церемонии открытия, обещая его.

 and  Wendy Allen
Время чтения 1 минута
Джон Дэвид, Катия, Паулетта, Малькольм и Дenzel Вашингтон совместно приняли участие в премьере...
Джон Дэвид, Катия, Паулетта, Малькольм и Дenzel Вашингтон совместно приняли участие в премьере 'Урока пианино'.

- Необычный выход со своими родственниками

Дензел Вашингтон, 69 лет, и его семья редко посещают премьеру фильма "Урок пианино" на Международном кинофестивале в Торонто 10 сентября. Этот двукратный лауреат "Оскара", сопровождаемый своей супругой Паулеттой, 73 года, и детьми Джоном Дэвидом, 40 лет, Малколмом, 33 года, и Катией, 37 лет, прошествовал по красной ковровой дорожке. Отсутствующим членом семьи была сестра-близнец Малкольма Оливия.

Для этого особого случая семья Вашингтон выбрала одинаковые наряды. Дензел и его сыновья надели черные костюмы, в то время как Паулетта и Катия выбрали розовые и серые костюмы соответственно.

"Урок пианино" - Семейное дело

Семья имела множество причин для радости на премьере. "Урок пианино", основанный на пьесе Августа Уилсона, отмечает режиссёрский дебют Малколма Вашингтона. Кроме того, его брат Джон Дэвид делит экран с ним в этом музыкальном драме. В фильме также снимаются Даниэль Дедвейлер, 42 года, и Сэмюэл Л. Джексон, 75 лет, который теперь номинирован на "Оскар".

"Урок пианино" рассказывает историю черной семьи в Питтсбурге во время Великой депрессии. Бой Уилли (Джон Дэвид Вашингтон) хочет продать семейный пианино из-за экономических трудностей, в то время как его сестра Бернис (Дедвейлер) хочет сохранить его. Их дядя (Джексон) оказывается в центре этого противостояния. Фильм будет транслироваться на Netflix 22 ноября и будет показан в выбранных кинотеатрах США с 8 ноября.**

Паулетта Вашингтон делится интимными моментами

Паулетта Вашингтон воспользовалась этой возможностью, чтобы поделиться своим взглядом на свой брак с Дензелом. Журналу "People" она сказала: "Нет секрета. Это много работы, много молитв, много прощения и просто много любви друг к другу".

Дензел впервые встретил Паулетту на съемочной площадке в 1977 году. Они поженились через шесть лет, и их первому сыну родился в следующем году. Джон Дэвид изначально прославился как футболист, но later переключился на актерство.

Женщины из семьи Вашингтон сыграли важные роли на премьере "Урока пианино". Паулетта, жена Дензела, поддержала его, а их дочери Катия и Оливия присутствовали на мероприятии, в то время как сестра-близнец Малколма Оливия отсутствовала.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

MTV Video Music Awards 2024: победители были объявлены
Общество

MTV Video Music Awards 2024: победители были объявлены

MTV Video Music Awards 2024: победители были объявлены Меган Тей Столлион ведет мероприятие, где Кэти Перри получит награду «Видео-вклад» и выступит с концертом, охватывающим всю свою карьеру. Эминем открыл мероприятие вместе с Джилли Роллом. Другие артисты, запланированные для выступления, включают Камилу Кабелло, Чэпел Рон, Глорию, Рауля Алехандро, Ленни Кравитца и

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Фото, сделанное в 2019 году, на котором изображены Артём Чигвинцев и Никки Белла в Лос-Анджелесе.
Общество

Никки Белла начала процесс разрыва через две недели после задержания Артема Чигвинцева по обвинению в нарушении правил домашнего насилия.

После двух недель после ареста бывшего танцовщика «Танцев со звёздами», Артема Чигвинцева, по обвинению в домашнем насилии, его жена двухлетняя Никки Бэлла инициировала процесс развода.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Модераторы подкастов защищают Мокриджа
Общество

Модераторы подкастов защищают Мокриджа

Модераторы подкастов защищают Мокриджа Люк Мокридж испытывает последствия после своих бестактных комментариев в отношении соревнований спортсменов-инвалидов. Два ведущих подкаста, Шайан Гарсия и Низар Акреми, которые спровоцировали скандал, теперь отвечают на критику, обвиняя оппонентов в "клевете и подстрекательстве". После бестактных замечаний Мокриджа дуэт подкаста Гарсия и Акреми защищали своего

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Джон Бон Джови появляется в Нью-Йорке в 2023 году
Общество

Джон Бон Джови, как сообщается, поощрял женщину прекратить свою позицию на краю моста в Нэшвилле, согласно заявлениям полиции.

Правоохранительные органы Нашвилла хвалят известного музыканта Джона Бон Джови за оказание помощи женщине на пешеходном мосту Сигенталер во вторник вечером.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно

Последние

Макларен в настоящее время участвует в страстном споре о титуле Формулы-1.
Спорт

Макларен в настоящее время участвует в страстном споре о титуле Формулы-1.

Макларен в настоящее время участвует в страстном споре о титуле Формулы-1. Команда McLaren в Формуле 1 в погоне за титулом чемпиона мира сосредоточила все свои усилия на поддержке Ландо Норриса. Вместо бесконтактной внутренней борьбы Норрис, который преследует действующего чемпиона Макса Ферстаппена, теперь имеет абсолютный приоритет. Однако команда хочет оставаться справедливой

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Несмотря на недавние достижения, автомобильная промышленность по-прежнему в основном консервативна,...
Экономика

Немецкие предприятия отстают в вопросах, ориентированных на будущее.

Немецкие предприятия отстают в вопросах, ориентированных на будущее. Будущие компании должны принять цифровые и устойчивые практики. К сожалению, не многие компании действительно заинтересованы в решении этих задач. Некоторые секторы воспринимают цифровую трансформацию как угрозу. Согласно исследованиям предстоящих тем, таким как цифровизация и устойчивость, немецкие компании являются одними из самых неохотных,

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Задержка в объявлении о ракетах большой дальности: решение не ожидается до следующих двенадцати недель
Политика

Задержка в объявлении о ракетах большой дальности: решение не ожидается до следующих двенадцати недель

Задержка в объявлении о ракетах большой дальности: решение не ожидается до следующих двенадцати недель Принятие решения по западным ракетам в Украине может занять больше времени Принятие решения по поводу развертывания западных ракет большой дальности в Украине, возможно, займет еще некоторое время. Как сообщает Bloomberg, решение, скорее всего, не будет принято

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно