- Необычный выход со своими родственниками

Дензел Вашингтон, 69 лет, и его семья редко посещают премьеру фильма "Урок пианино" на Международном кинофестивале в Торонто 10 сентября. Этот двукратный лауреат "Оскара", сопровождаемый своей супругой Паулеттой, 73 года, и детьми Джоном Дэвидом, 40 лет, Малколмом, 33 года, и Катией, 37 лет, прошествовал по красной ковровой дорожке. Отсутствующим членом семьи была сестра-близнец Малкольма Оливия.

Для этого особого случая семья Вашингтон выбрала одинаковые наряды. Дензел и его сыновья надели черные костюмы, в то время как Паулетта и Катия выбрали розовые и серые костюмы соответственно.

"Урок пианино" - Семейное дело

Семья имела множество причин для радости на премьере. "Урок пианино", основанный на пьесе Августа Уилсона, отмечает режиссёрский дебют Малколма Вашингтона. Кроме того, его брат Джон Дэвид делит экран с ним в этом музыкальном драме. В фильме также снимаются Даниэль Дедвейлер, 42 года, и Сэмюэл Л. Джексон, 75 лет, который теперь номинирован на "Оскар".

"Урок пианино" рассказывает историю черной семьи в Питтсбурге во время Великой депрессии. Бой Уилли (Джон Дэвид Вашингтон) хочет продать семейный пианино из-за экономических трудностей, в то время как его сестра Бернис (Дедвейлер) хочет сохранить его. Их дядя (Джексон) оказывается в центре этого противостояния. Фильм будет транслироваться на Netflix 22 ноября и будет показан в выбранных кинотеатрах США с 8 ноября.**

Паулетта Вашингтон делится интимными моментами

Паулетта Вашингтон воспользовалась этой возможностью, чтобы поделиться своим взглядом на свой брак с Дензелом. Журналу "People" она сказала: "Нет секрета. Это много работы, много молитв, много прощения и просто много любви друг к другу".

Дензел впервые встретил Паулетту на съемочной площадке в 1977 году. Они поженились через шесть лет, и их первому сыну родился в следующем году. Джон Дэвид изначально прославился как футболист, но later переключился на актерство.

Женщины из семьи Вашингтон сыграли важные роли на премьере "Урока пианино". Паулетта, жена Дензела, поддержала его, а их дочери Катия и Оливия присутствовали на мероприятии, в то время как сестра-близнец Малколма Оливия отсутствовала.

Читайте также: