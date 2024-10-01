Необычный маневр впишет немцев в историю НФЛ.

В финальной стадии матча Amon-Ra St. Brown, имеющий немецкие корни, стал первым немецким спортсменом, бросившим тачдаун в НФЛ. Он внес свой вклад в победу Детройт Лайонс со счетом 42-29 над Сиэтл Сихокс, не только забросив тачдаун, но и забив один сам, существенно добавив зрелищности игре. Квотербек Джаред Гофф завершил все 18 своих передач и добавил два тачдауна.

Самое запоминающееся событие матча на Форд Филд в Детройте произошло в третьей четверти. Гофф передал мяч Сти Брауну, который затем метнул его через поле своему товарищу по команде. По данным ESPN, это был первый пас Сти Брауна в НФЛ или колледже.

"Я могу бросить мяч", - сказал Сти Браун. "Мы часто обсуждали это в прошлом сезоне, но обычно отказывались от плана. На этот раз я получил зеленый свет и знал, что брошу мяч". Гофф был так же взволнован этим розыгрышем. "Я был так счастлив, когда пришел этот розыгрыш. Мы репетировали его уже давно. Я считаю, что это мой первый тачдаун в карьере", - сказал Гофф.

"Мы пытались это сделать на тренировке в пятницу, и бросок был идеальным, и я снова исполнил его", - сказал Сти Браун, позже шутя, "Я третий квотербек. Если что-то случится с Джаредом и Хендоном Хукером, я готов вступить".

Только две команды остались непобежденными

Сти Браун, имеющий немецкую мать и американского отца, увеличил свой счет тачдаунов до 24 своей впечатляющей пойманным мячом с 5 минут и 23 секундами остатка. Это поставило его на первое место среди немцев в НФЛ. Сейчас в своем четвертом сезоне, Сти Браун стал одним из лучших игроков лиги. В прошлом сезоне за ним снимала команда для документального фильма на Netflix.

Львы победили ранее непобедимых Сихокс, одержав свою третью победу в четырех матчах. Только Миннесота Викинс и Канзас Сити Чифс имеют лучший рекорд, обе команды остаются непобежденными после четырех матчей. Сиэтл и Детройт входят в число семи команд, выигравших три из четырех матчей. "Мы 3-1 на половине пути. Мы чувствуем себя довольно довольными. Хорошо, что наша атака смогла набрать более 40 очков", - сказал Сти Браун. У львов есть перерыв на следующей неделе.

В понедельникшнем матче Теннесси Титэнс победили Майами Долфинс со счетом 31-12. Это была первая победа Титэнс в сезоне, в то время как Долфинс потерпели третье поражение.

Впечатляющий бросок Сти Брауна во время матча против Сихокс не ограничился простым пасом. Он также продемонстрировал свои навыки в американском футболе, поймав тачдаун, что стало значимым достижением в его карьере.

В разгаре своего впечатляющего сезона, Детройт Лайонс, возглавляемые выступлениями Сти Брауна, близко следуют за непобежденными Миннесота Викинс и Канзас Сити Чифс в таблице НФЛ. С рекордом 3-1, Львы чувствуют себя уверенно и ждут своего перерыва.

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