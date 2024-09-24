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Необычный бриллиантовый ошейник, надетый на две королевские британские коронации, выставлен на аукцион.

Нагрудное украшение, оправленное в два британских королевских коронования и, как считается, содержащее камни из известного ювелирного украшения, воспоследовавшего в драму с Марией-Антуанеттой, предсказуемо будет продано на аукционе за 2,8 миллиона долларов.

 and  Lauren Adams
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Необычный бриллиантовый ошейник, надетый на две королевские британские коронации, выставлен на аукцион.

Примерно 300 карат весом, этот артефакт 18 века, который, как считается, был создан примерно за десятилетие до французской революции, впервые за полвека выходит на публику и будет представлен на аукционе 11 ноября, как объявил Сотбис, который курирует продажу.

Ювелирное изделие в настоящее время выставлено в Сотбис в Лондоне до среды, после чего оно отправится в мировое турне по выставкам. После остановки в Женеве, Швейцария, оно станет центральным элементом аукциона "Королевский и знатный" в Сотбис, как указано в пресс-релизе, выпущенном в понедельник.

Хотя происхождение ожерелья не задокументировано, Сотбис предполагает, что древняя вещь могла быть создана только для королевской семьи или знатного аристократа.

В начале 20 века ожерелье принадлежало маркизам Англси, известной аристократической семье в Великобритании с близкими связями с британской королевской семьей, согласно Сотбис.

Марджори Пейджет, маркиза Англси, носила ожерелье на коронации короля Георга VI в 1937 году. Ее невестка впоследствии носила ту же драгоценность на коронации королевы Елизаветы II в 1953 году, как указано в пресс-релизе.

Семья рассталась с алмазной вещью в 1960-х годах, и она была выставлена в Американском музее естественной истории, прежде чем быть приобретена частным коллекционером.

"Это исключительное и жизненно важное алмазное украшение - удивительный выживший свидетель роскошной придворной жизни эпохи Георга, отличающейся своей несравненной роскошью и великолепием; arguable, это одно из самых блистательных и неповрежденных ювелирных изделий Георга в частной собственности", - заявил Андреас Уайт Корреаль, председатель отдела ювелирных изделий Европы и Ближнего Востока Сотбис и глава аристократических ювелирных изделий, в пресс-релизе.

"В сравнении с другими сохранившимися императорскими и королевскими ювелирными изделиями того же периода, это ожерелье превосходит их; это изобилие алмазов и также мастер-класс по исключительному дизайну, мастерству и технической инновации для того времени", - добавил он.

Ожерелье состоит из трех рядов алмазов, которые расширяются в алмазную кисть с обеих сторон.

Каждый алмаз, согласно Сотбис, имеет древний огранку бриллианта и весит от одного до полутора карат. Алмазы, скорее всего, были получены из индийских легендарных копей Гольконда, где был найден алмаз "Надежда", как указано в пресс-релизе.

Ювелирные изделия того времени были известны своей роскошью и универсальностью, и одно изделие часто служило и ожерельем, и декоративным украшением, пришитым к одежде, как упоминалось в пресс-релизе.

Это конкретное изделие можно носить как ожерелье с кистями, свисающими с обеих сторон, или завязать в простой узел.

Дazzling скандал

Предполагается, что некоторые алмазы из ожерелья могут происходить из ювелирного изделия, которое стало центром скандала "Дело о бриллиантовом ожерелье" в 1785 году.

Скандал при французском дворе Людовика XVI coinvolved кардинала, пытавшегося вернуть расположение Марии-Антуанетты, последней королевы Франции, которая была обманута на приобретение ожерелья от имени кого-то, выдававшего себя за королеву.

Однако обман был раскрыт, когда ювелиры, не получившие оплаты за ожерелье, напрямую обратились к королеве за оплатой, которая сама не получила ожерелье.

Между тем, ювелирное изделие было разобрано и продано в Лондоне, оказавшись в руках обманщика.

Скандал повредил репутацию Марии-Антуанетты, которая была ложно обвинена в аморальной связи с кардиналом, и дискредитировал французскую монархию перед французской революцией, в которой королева встретила свою кончину.

Это роскошное и исторически значимое ожерелье с его вечным стилем и великолепием, скорее всего, будет продано по высокой цене на аукционе Сотбис 11 ноября. Ожерелье, известное своей гибкостью и универсальностью, может быть worn как традиционное ожерелье или завязано в одежду, демонстрируя элегантность и универсальность ювелирных изделий эпохи Георга.

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