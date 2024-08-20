- Необычное поимение, охватывающее все ее потомство.

Мадонна, 66 лет, отметила свой день рождения в Италии грандиозным праздником. Ее многочисленное семейство, в которое входили биологические дети Лурдес Леон, 27 лет, и Рокко Ричи, 24 года, а также приемные дети Дэвид Банда, 18 лет, Мерси Джеймс, 18 лет, Стэлла и Эстере, 11 лет, все присутствовали. В понедельник Мадонна поделилась серией фотографий в Instagram с подписью "Сладкая жизнь", демонстрирующими торжества последних дней. Последняя фотография в серии изображала Мадонну с детьми. Эта редкая семейная фотография была сделана в Большом театре Помпеи, где был организован ужин на открытом воздухе. Многие из близких друзей Мадонны и ее предполагаемый новый возлюбленный, футболист Аким Моррис, 28 лет, также присутствовали. Кроме своего дня рождения, Мадонна объявила, что спонсирует театральную инициативу для детей и подростков в итальянском регионе в течение целого года.

Перед своим днем рождения 16 августа Мадонна также отметила день рождения Рокко, своего сына с режиссером Гаем Ричи, 24 года. На фотографии в посте "Сладкая жизнь" Мадонна и Рокко стоят перед огромным тортом. В отдельном посте Мадонна написала трогательное послание сыну, который сейчас развивается как художник: "С днем рождения, Рокко - наша турбулентная и полная поворотов дорога через твои многочисленные настроения и превращения была наполнена взлетами и падениями. Но твой неугасаемый интерес и художественный дух служили клеем, связывающим нас. Я благодарна искусству. Я благодарна тебе. Мы прожили вместе множество жизней. Спасибо, что выбрал меня снова. Я люблю тебя - навсегда и всегда".

После того, как Мадонна поделилась своими празднованиями, она опубликовала старую запись, на которой поет "Я буду звездой", вспоминая свои мечты и амбиции. Накануне дня рождения Рокко Мадонна устроила небольшое собрание, где они сыграли эту песню в честь стойкости и амбиций своего сына.

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