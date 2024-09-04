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Необычное обсуждение вокруг Горецки в кругу "Баварии"

Матиас Саммер выражает шок по поводу Баварии Мюнхен и национальной команды, в частности, концентрируясь на ситуации Леона Горецки, и выражает озабоченность по поводу этого.

 and  Mark Rodriguez
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- Необычное обсуждение вокруг Горецки в кругу "Баварии"

Матиас Саммер (56) раздосадован обращением с Леоном Горецкой со стороны ФК "Бавария Мюнхен" и сборной Германии. Главный тренер Юлиан Нагельсманн выбрал Горецку для домашнего Евро. ФК "Бавария" надеялась избавиться от хорошо оплачиваемого и жаждущего игрового времени про в это лето.

Саммер признался на мероприятии Prime Video в Мюнхене, что он "ходит по яйцам" в этом вопросе. Бывший спортивный директор ДФБ и спортивный директор ФК "Бавария" знает Горецку, у которого "своя собственная повестка дня", с тех пор, как ему было 16 лет.

"Необычно для ФК "Бавария Мюнхен"

**"ФК "Бавария Мюнхен" выбрал такой подход. Причины для меня непонятны. Лично я бы не поступил так, но я также не плачу ему зарплату, я не знаю, что думает о нем тренер, я не знаю их долгосрочную стратегию", - объяснил Саммер. "Это что-то необычное для ФК "Бавария Мюнхен", я никогда не видел, чтобы это делалось так открыто".

Саммер подчеркнул: "Я ничего не осуждаю, я просто размышляю, что это значит для духа отдельного человека. Я никогда не видел этого раньше, даже на самом высоком международном уровне". Горецка больше не является основным игроком в опорной полузащите ФК "Бавария". Его также использовали в обороне во время предсезонной подготовки. В последнем матче Бундеслиги против SC Freiburg контракт до июня 2026 года игрок был заменен только на 90-й минуте.

Если игрока публично критикуют, это имеет "значение", считает Саммер. "Лично я не считаю, что это правильный подход, но это не значит, что я прав".

"Поддерживать людей публично"

Саммер также вспомнил дебаты о защитниках Мюнхена Дайот Упамекано и Мин-джэ Ким, а также Маттиаса де Лигта, которого later продали в "Манчестер Юнайтед". "Я бы никогда не пытался публично критиковать того, кто должен выступить через три недели. Я бы этого не делал лично", - сказал Саммер, который также является экспертом Prime Video в этом сезоне Лиги чемпионов. "Всегда хорошо и ценно поддерживать и защищать людей публично, но это другое дело за кулисами".

Саммер также привел пример национального игрока Йoshua Киммиха, бывший тренер которого ФК "Бавария" Томас Тухель вызвал дебаты в полузащите. "Мы можем спорить: он правильный шесть? Он правильный правый защитник? Но мы не можем спорить, что он отдает все на поле", - сказал Саммер.

СМИ обсуждают мнение Саммера о ситуации Горецки в ФК "Бавария Мюнхен". Несмотря на то, что он не полностью согласен с тем, как обращаются с Горецкой, Саммер признает, что "это необычно для ФК "Бавария Мюнхен" обращаться с такими делами публично".

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