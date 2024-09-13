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Необычное изменение метеорологических условий приводит к тому, что пустыня Сахара превращается в пышную и зеленую.

Необычные колебания погодных паттернов привели к тому, что штормы стали появляться в регионах Сахары, обычно не подверженных таким явлениям, и скудной зеленой растительности.

 and  Grigoriy Williams
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Аэрофотоснимки фиксируют расселение растительности по Африке 13 сентября 2024 года
Аэрофотоснимки фиксируют расселение растительности по Африке 13 сентября 2024 года

Необычное изменение метеорологических условий приводит к тому, что пустыня Сахара превращается в пышную и зеленую.

Недавно спутниковые наблюдения зафиксировали цветение растительности в ранее пустынных районах южной Сахары в результате необычных штормов. Это неожиданное изменение погоды привело к катастрофическим наводнениям. Научный анализ указывает на то, что глобальное потепление, главным образом вызванное загрязнением от ископаемого топлива, способствует увеличению вероятности таких явлений.

Спутник MODIS NASA запечатлел расширение растительности (обозначенное зеленым цветом) над Африкой 12 сентября 2024 года по сравнению с тем же днем в 2023 году. Область растительности существенно расширилась в районах, таких как Нигер и Чад, и стала более интенсивной (более темно-зеленой) выше экватора в местах, подобных Центральной Африканской Республике. Обычно северная часть Африки получает больше осадков с июля по сентябрь во время сезона западноафриканской муссона.

Эта погодная аномалия объясняется увеличением штормовых условий, когда тропический воздух у экватора сталкивается с горячим и сухим воздухом с севера. Такая штормовая погода, известная как зона сходящихся тропиков, обычно смещается на север во время летних месяцев в Северном полушарии. В противоположность этому, она часто опускается ниже экватора во время более теплого периода Южного полушария.

Однако с середины июля эта зона, похоже, сместилась севернее, чем обычно, толкая штормы в южную Сахару и затрагивая Нигер, Чад, Судан и даже Ливию, согласно данным Центра прогнозирования климата NOAA.

В результате эти районы Сахары получили осадки, по крайней мере, в два раза превышающие норму, а в некоторых случаях превышающие шесть раз.

Изображение, снятое 12 сентября 2024 г., в полночь.

Два основных фактора, возможно, способствовали этому странному северному сдвигу, как считает Карстен Хаустин, климатолог из Лейпцигского университета в Германии.

Переход от Эль-Ниньо к Ла-Нинье, возможно, повлиял на северное движение этой зоны в летние месяцы 2024 года, считает Хаустин. Эль-Ниньо, характеризующийся выше средней температурой экваториального Тихого океана, часто приводит к более сухим условиям в Западной и Центральной Африке. В противоположность этому, Ла-Нинья или развивающаяся Ла-Нинья могут иметь противоположные эффекты.

Изменение климата является другим значительным фактором.

"Зона сходящихся тропиков, вызывающая зеленение Африки, смещается севернее по мере того, как мир становится теплее", - объясняет Хаустин. "Большинство моделей указывают на это".

Изображение, захваченное в 2023-09-12 полночь UTC-1.jpg

Satellite imagery from NASA's MODIS satellite depicts vegetation extent (green coloring) over Africa on September 12, 2024, versus the same day in 2023. Vegetation reaches much farther north in 2024 in places like Niger and Chad and is more lush (darker green) just above the equator in a place like the Central African Republic. NASA

Спутниковые снимки от NASA MODIS показывают распространение растительности (зеленый цвет) над Африкой 12 сентября 2024 года по сравнению с тем же днем в 2023 году. Растительность в 2024 году простирается гораздо севернее в местах, подобных Нигеру и Чаду, и более густая (более темно-зеленая) выше экватора в местах, подобных Центральной Африканской Республике. Исследование, опубликованное в журнале Nature в июне, указывает на то, что более частые северные сдвиги этой зоны произойдут в течение следующих нескольких десятилетий по мере увеличения уровней диоксида углерода, побочного продукта загрязнения от ископаемого топлива, и потепления мира.

Опасное предзнаменование

Этот аномальный сдвиг не только превращает пустыни в зеленые, но и негативно влияет на сезон ураганов в Атлантике и многочисленные африканские страны в последние месяцы.

Страны, испытывающие дефицит осадков, такие как Нигерия и Камерун, получают меньше осадков, чем обычно, с июля по настоящее время, согласно данным CPC. В то же время более сухие районы, такие как Нигер, Чад, Судан, Ливия и южный Египет, получили более 400% своей обычной нормы осадков с июля по настоящее время, согласно данным CPC.

Изображены отклонения в осадках от обычного, с регионами, обозначенными синими цветами, показывающими более 400% и превышающими 600% нормального количества осадков в середине июля - начале сентября. Области, показывающие беловатые оттенки, означают Behördenummäßige Precipitationsmengen, в то время как желтые, оранжевые и красные цвета указывают на более низкие, чем типичные количества осадков.

Эти значительные осадки вызвали разрушительные наводнения в Чаде, затронув почти 1,5 миллиона человек и причинив не менее 340 жертв, согласно докладу ООН.

Подобные наводнения унесли жизни более 220 человек и вынудили тысячи людей покинуть свои дома в Нигерии, в основном в северных регионах, согласно ранее опубликованным данным CNN.

Подобные наводнения также затронули Судан в конце августа, приведя к более чем 132 жертвам и разрушив более 12 000 домов.

Погодные явления, подобные этим, могут быть результатом изменения климата, считает Хаустин, эксперт по атрибуции, ответственный за определение степени, в которой климатические изменения способствуют конкретным погодным явлениям.

На этом снимке зафиксированы затопленные дома в Ма年中ни на 10 сентября 2024 года. Из-за переполнения водохранилища в Маよろしく, административном центре штата Борно на северо-востоке Нигерии, было демонтировано много домов. В чрезвычайных ситуациях diz-authanty выражают озабоченность возможным ухудшением ситуации. Магипур suffixes, являясь центром трудно продŸмгающегося десять лет джихадистского восстания, является стратегически важным городом для решения гуманитарного кризиса в северо-восточном регионе. По данным Twitter-аккаунта UNHCR в Нигерии, город переживает самый сильный наводнение за последние 30 лет.

По мере потепления мира он сможет удерживать больше влаги, что может привести к более влажным муссонам и более сильным наводнениям, подобным нынешнему сезону.

Будет необходимо провести больше исследований, чтобы определить роль изменения климата в каждом случае наводнения, но оно может служить предзнаменованием будущих событий, считает Хаустин.

"Каждое отдельное событие подвержено влиянию изменения климата", - заявляет Хаустин. "Хотя ни одно отдельное наводнение не вызвано напрямую изменением климата, оно стало более вероятным".

Сдвиг зоны сходящихся тропиков, вызывающий более частые штормы и осадки в южной Сахаре, является прямым результатом изменения погоды из-за глобального потепления. Этот климатически обусловленный погодный паттерн привел к беспрецедентным осадкам в ранее засушливых районах, что вызвало серьезные наводнения и привело к значительному ущербу.

В районе Мессави, расположенном в северном штате Судана, рядом с Мероэ, 27 августа 2024 года мужчины демонтируют стену из необожженного кирпича, чтобыConstruct an improvised dam.

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