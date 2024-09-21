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ПанорамаНовостиЭкстремальные погодные условия

Необычно сильный снегопад ослепляет южноафриканских водителей

 and  Max Becker
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Выбор зимних шин был бы лучшим решением
Выбор зимних шин был бы лучшим решением

Необычно сильный снегопад ослепляет южноафриканских водителей

Редко Южная Африка видит значительное выпадение снега, но когда это происходит, особенно во время сильных снежных бурь, это может вызвать серьезные проблемы, в частности для водителей. Многие из них часто проводят ночь в своих автомобилях в результате.

По сообщениям, в северо-восточных регионах Южной Африки выпал необычно сильный снег, что привело к серьезным перебоям в транспорте. Одной из самых пострадавших областей была национальная дорога N3, соединяющая Йоханнесбург с Дурбаном на восточном побережье, как отмечали власти. Некоторые участки были закрыты, а объезды стали непроходимыми из-за сильного снегопада.

Многие путешественники уже провели ночь в своих автомобилях и все еще были заблокированы, как сообщалось из различных источников. В некоторых районах выпало до двух метров снега, согласно дорожной безопасности кампании "Прибыть Alive" на X. Ожидается дополнительное выпадение снега, которое национальная метеорологическая служба описала как "крайний случай".

Спасательные службы работали всю ночь, пытаясь добраться до людей, застрявших в своих автомобилях, как сообщалось на телеканале Enca со ссылкой на администрацию highways. Точное число пострадавших и их состояние остается неизвестным.

Чтобы помочь пострадавшим, некоторым водителям были предоставлены одеяла и еда правительством провинции Квазулу-Натал. По данным пограничного управления, три перехода в Королевство Лесото были закрыты, так как считалось, что "текущие условия представляют значительный риск".

Несмотря на трудности, редкое погодное явление также привлекло зевак. "Мы рады. Это было много лет назад, когда мы видели снег", - прокомментировал Джастин Надасем Бейкер из Уордена, который проехал три часа на машине с семьей, чтобы увидеть снегопад.

Сильный снегопад в Южной Африке был описан национальной метеорологической службой как "крайнее погодное явление". Из-за крайних погодных условий многие дороги, в том числе участки национальной дороги N3, были закрыты или стали непроходимыми.

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