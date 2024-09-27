Необычайный скачок цен на акции на этой неделе обусловлен важными факторами.

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Синдромом алчности на рынке, согласно индексу CNN Fear & Greed, который учитывает семь показателей настроений на рынке, была отмечена "жадность".

Инвесторы радовались позитивным данным об экономике на протяжении всей недели. В четверг индекс S&P 500 закрылся на рекордном уровне 42-го раза в 2024 году, а Dow Jones - на 31-й рекордный закрытый день в 2024 году. Все три основных индекса показывают положительную неделю, с ростом Dow на 0,9%, S&P 500 на 0,7% и Nasdaq Composite на 1%.

Индекс личных расходов на потребление, который Федеральная резервная система считает своим основным показателем инфляции, показал, что цены на товары и услуги выросли на 2,2% в годовом исчислении в августе, по сравнению с 2,5% в июле. Эта цифра оказалась ниже прогнозов экономистов и приблизилась к целевому уровню инфляции ФРС в 2%.

Новые данные этой недели добавили доказательств того, что экономика находится в хорошей форме. Третий по счету оценка ВВП за второй квартал показала, что экономика США выросла на прочную ставку 3% по сравнению с предыдущим годом.

Грегори Дако, главный экономист EY, прокомментировал: "Кажется, что сценарий мягкой посадки постепенно принимает форму, что было мечтой лишь самых оптимистичных людей совсем недавно". Мягкая посадка - это ситуация, при которой инфляция снижается без наступления рецессии.

Кроме того, типичная фиксированная ставка по ипотеке на 30 лет упала до самого низкого уровня с сентября 2022 года, согласно данным Freddie Mac. Это должно принести некоторое облегчение покупателям жилья, которые борются на текущем рынке недвижимости. Количество заявок на рефинансирование ипотеки также резко возросло на 20% на прошлой неделе, согласно данным Ассоциации банкиров по ипотеке.

Инвесторы скоро сосредоточатся на предстоящем отчете о занятости в сентябре, который выйдет всего через несколько дней. Ожидается, что работодатели добавят около 142 000 рабочих мест в августе, что является улучшением по сравнению с слабыми результатами июля, а уровень безработицы упадет до 4,2%. Это хороший знак того, что рынок труда продолжает показывать положительные результаты. Поскольку ФРС сосредоточена на поддержании сильного рынка труда, отчет о занятости может дать подсказки для следующего шага на заседании в ноябре.

Между тем, акции технологических компаний продолжают расти на этой неделе благодаря оптимизму в отношении снижения ставок и сильным финансовым результатам компаний, таких как Micron. Акции Nvidia выросли на 3,9%, акции Tesla - на 8,6%, а акции Meta Platforms - на 1%.

В Китае акции выросли после того, как центральный банк принял ряд мер для стимулирования своей ослабевшей экономики, в том числе снижение процентных ставок.

Цены на сырую нефть упали в пятницу и приближаются к еженедельному снижению. Текущая средняя национальная цена на газ составляет около 3,22 доллара, согласно данным GasBuddy. Financial Times сообщила в четверг, ссылаясь на неназванные источники, что Саудовская Аравия может отказаться от цели в 100 долларов за баррель нефти.

Фьючерсы на золото отступили от своего последнего рекордного максимума, достигнутого в четверг, что стало еще одним рекордным достижением в серии рекордов этого года. Рост цены на золото был вызван увеличением покупок этого драгоценного металла центральными банками и опасениями по поводу общего состояния экономики США.

Биткоин также показал рост цены на этой неделе, увеличившись на 4,7%.

CNN внесла свой вклад в этот отчет с материалами от Брайана Мены и Элизабет Бучвальд.

Инвесторы активно ищут возможности в текущей деловой среде, с потенциалом прибыльных инвестиций благодаря снижению ставок ФРС и позитивным данным об экономике. Снижение ставки по 30-летней фиксированной ипотеке принесло некоторое облегчение покупателям жилья, которые борются на рынке недвижимости, что привело к резкому росту заявок на рефинансирование ипотеки.

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