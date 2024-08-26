- Необразованная индивидуальная школа прыжков и присутствие полиции в Дюссельдорфском образовательном институте

В школе Дюссельдорфа сегодня были отменены занятия из-за потенциальной угрозы безопасности. Как сообщил представитель полиции, этот вопрос был решен, и в ходе ситуации не было риска для учащихся, преподавателей или широкой общественности.

Школа объявила на своей цифровой платформе, что останется закрытой сегодня из-за "рискованной ситуации". Однако, как уточнил представитель полиции, эта угроза не была подтверждена. Каждая школа имеет право самостоятельно принимать решение о приостановке деятельности, и в этом конкретном случае такое решение было принято, пояснил представитель. Ранее об этом сообщала "Рейнская почта".

Цифровое объявление школы привело к отсутствию учеников в школе в этот день. Несмотря на то, что полиция позже подтвердила, что угроза не была реальной, это отсутствие повлияло на запланированные уроки в этот день.

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