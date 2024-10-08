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Необоснованные утверждения о том, как правительство справилось с ситуацией в Хелене, служат тревожным признаком предстоящих выборов.

Непроверенные утверждения о федеральных действиях в отношении последствий урагана Зейя (Helene) университетски множатся на соцплатформах, создавая препятствия для операций по ликвидации последствий в сильно затронутых регионах, согласно заявлениям местных властей.

 and  James Williams
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Последствия урагана Хелены видны на основной улице в Маршалле, Северная Каролина, изображенные 3...
Последствия урагана Хелены видны на основной улице в Маршалле, Северная Каролина, изображенные 3 октября 2024 года.

Необоснованные утверждения о том, как правительство справилось с ситуацией в Хелене, служат тревожным признаком предстоящих выборов.

Всплеск ложной информации, критикующей обращение администрации Байдена с разрушительным ураганом, служит тревожным сигналом для предстоящих выборов, где президентская гонка между бывшим президентом Трампом и вице-президентом Харрис обещает новые атаки на правду.

"Если вы считаете лживые, искаженные и безграмотные заявления о FEMA интенсивными сейчас, подождите до следующего месяца", - написал Тим Альберта, автор и писатель The Atlantic на платформе X, одной из основных, где ложные новости распространяются быстрее, чем правда.

Элон Маск, владелец X, который поддерживал Трампа, регулярно делился слухами и намеками, критикующими правительственную реакцию на ураган. Большинство дезинформации имеет политическую окраску, изображая президента Байдена и Харрис некомпетентными в рамках стратегии по поддержке переизбрания Трампа.

Политики и сотрудники службы помощи в пострадавших районах от Джорджии до Северной Каролины, в том числе многие республиканские политики, опровергли ложь и призвали людей перестать распространять неподтвержденные слухи в Интернете.

Керри Гайлс, пресс-секретарь округа Раттерфорд, Северная Каролина, рассказала CNN в субботу, что опровержение этих слухов "потребовало ресурсов, которые должны были быть использованы в efforts по восстановлению".

Гайлс и ее коллеги выпустили заявление в пятницу, опровергая несколько ложных историй, циркулирующих в Интернете, о разрушенных городах Лейк-Лер и Чимни-Рок-Виллидж. Нет, сказали они, правительство не берет под контроль Чимни-Рок; нет, нет планов по конфискации собственности; нет, нет мертвых тел повсюду из-за шторма.

"Snopes.com и региональные СМИ" помогли опровергнуть большинство дезинформации, что помогло уменьшить распространение ложных сведений, сказала Гайлс CNN.

Многие ложные утверждения в социальных сетях вращаются вокруг реакции FEMA. Трамп неправомерно заявил, что помощь отвлечена от в основном республиканских районов после того, как агентство перенаправило средства на поддержку мигрантов.

"Один миллиард долларов был украден у FEMA и передан нелегальным мигрантам", - ложно заявил Трамп в пятницу в Джорджии.

Однако Трамп обвинял администрацию Байдена в действии, необычайно похожем на то, что он инициировал как президент.

"Республиканские политики продолжают опровергать чушь, и MAGA не обращает внимания", - написал консервативный колумнист Дэвид Френч в субботу в посте в социальных сетях. "Они следуют обманщикам, и когда обманщики обманывают, они им верят и ненавидят любого, кто говорит правду".

Пользователи X со стажем заявляют, что объем ложной и безосновательной информации на платформе ухудшается - отчасти потому, что Маск отменил меры по борьбе с вирусной дезинформацией и активировал аккаунты конспирологов.

Сотрудники FEMA опубликовали страницу контроля за слухами, чтобы опровергнуть ложные утверждения, например, "FEMA конфискует пожертвования для выживших". Майк Ротшильд, журналист, написавший две книги о культуре конспирологических теорий, назвал усилия FEMA "благородными, но обреченными". Он написал в X, что "никто, кто хочет верить лжи, не доверяет источнику, и опровержения просто включаются в конспирологические теории".

Или, как более прямо сказали хозяева прогрессивного подкаста Аппалачия, "интернет разрушил умы людей".

Быстро распространяются в Facebook искусственно созданные изображения, якобы сделанные в зоне бедствия, заставив одну местную новостную станцию ​​опубликовать руководство "как распознать искусственно созданные фотографии урагана Хеллен".

Как написал в пятницу колумнист из Северной Каролины Били Болл, "У нас есть многочисленные кризисы в США, но немногие так значительны, как кризис информации. Люди лгут нам, чтобы мы ненавидели друг друга, чтобы взять наше деньги, чтобы поддержать одну причину или другую".

И все признаки указывают на еще более гнетущую атмосферу, когда начнутся подсчет голосов в следующем месяце.

После того, как Элон Маск поделился спорными заявлениями о правительственной реакции на ураган, некоторые крупные СМИ, такие как X, стали платформами для распространения дезинформации.

В свете текущей ситуации ожидается, что бизнес-корпорации, такие как те, которые участвуют в помощи при бедствиях, могут столкнуться с более пристальным вниманием и безосновательными обвинениями в предстоящие месяцы.

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