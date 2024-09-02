Необоснованные убеждения распространяют дезинформацию о вспышке заболевания.

Не COVID-19, а МПОК - новая цель конспирологов, которые игнорируют серьезность заболевания, его способ передачи и подходящую вакцинацию.

Карантины, массовая вакцинация и комендантский час? Звучит знакомо? На этот раз не из-за Короны, а из-за МПОК. Шепотки стали громче в определенных кругах социальных сетей. Используя знакомые темы из конспирологии COVID-19, новая волна дезинформации набирает обороты на платформах, таких как Facebook, X, TikTok, Telegram и других.

Хотя коронавирусы стали фоновым шумом в повседневной жизни немцев, а дезинформация о COVID-19 ограничена нишевыми онлайн-сообществами, ложные утверждения о МПОК начинают набирать популярность на упомянутых выше платформах.

Миро Дитрих из Центра мониторинга, анализа и стратегии (ЦЕМАС) исследует тенденции радикализации и конспирологические нарративы в Интернете. По его словам, в середине августа ключевые слова "монорожденство" или "МПОК" были наиболее часто упоминаемыми в около 5000 телеграмм-каналах и группах, которые были проанализированы.

Влияние ВОЗ усиливается

В середине августа Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) публично объявила, что увеличение распространения конкретного варианта вируса МПОК (Кlade Ib) в Африке представляет собой "международную проблему общественного здравоохранения". ВОЗ хотела увеличить глобальную осведомленность среди властей.

В Интернете начали распространяться слухи о том, что ВОЗ приказала правительствам готовиться к новой волне строгих карантинов. Это абсолютно неверно. В любом случае, международная организация не имеет власти отдавать такие приказы; более того, она не может этого сделать. "Только суверенные нации имеют право принимать и реализовывать политику здравоохранения для своих народов", - объясняет представитель ВОЗ Тарик Джасаревич.

Нарратив о ВОЗ, обладающей чрезмерной властью, также присутствовал во время пандемии COVID-19 и был столь же необоснованным тогда. "Любое потенциальное нарушение основных прав было бы результатом собственных решений и мер, принятых странами", - подтвердили эксперты Бундестага в 2023 году.

Корона, МПОК и дезинформация

Оказывается, дезинформация из пандемии легко переносится на МПОК. "Хотя конспирологи смогли охватить более широкую аудиторию благодаря теме Корона, интерес сейчас значительно меньше", - объясняет эксперт ЦЕМАС Дитрих. Без правительственных мер, против которых можно было бы выступать, не осталось ничего, что могло бы взбаламутить воду.

"Если появляется новое заболевание и есть доступная вакцина, конспирологи быстро переключатся и сохранят ту же нарратив", - объясняет Дитрих. "Не важно, насколько опасен МПОК, как он передается или какой тип вакцины работает лучше всего".

Важно отметить, что коронавирусы и вирус МПОК - это два разных объекта, и их паттерны передачи значительно различаются. Sars-Cov-2 в основном передается через мелкие капли в воздухе, то есть через дыхательные пути. В отличие от этого, основным способом передачи МПОК является кожный контакт, такой как интимное прикосновение или тесные объятия, массаж или поцелуи. Особую осторожность следует проявлять, если у кого-то есть сыпь, раны или корки, так как это увеличивает риск заражения.

На 31 августа, согласно Институту Роберта Коха (ИРК), в Германии не было зарегистрировано ни одного подтвержденного случая клада I. С другой стороны, кladen IIb было зарегистрировано примерно 3800 случаев по всей стране, большинство из которых произошли с раннего лета до осени 2022 года.

В заявлении в середине августа директор ВОЗ по Европе Ханс Клюге четко заявил, что "МПОК - не новый COVID". Клюге также подчеркнул, что карантины и ношение масок не нужны, и вакцины для борьбы с МПОК доступны уже давно. Тем не менее, дезинформация продолжает распространяться в социальных сетях.

По словам Дитриха, недоверие к вакцинации, которое возникло во время пандемии, сохраняется в определенных кругах. "Большинство тех, кто отказывался от вакцинации во время пандемии, не заботились о конкретных эффектах вакцин", - объясняет он. "Большинство этих скептиков верят, что вирусы не существуют или они не вредны, или что правительство использует вакцины и меры для контроля над людьми".

МПОК не ограничен определенной группой

Некоторые отрицают существование заболевания, другие преуменьшают его серьезность. Другие стигматизируют зараженных как моральных грешников. Один из мифов заключается в том, что МПОК передается только половым путем между мужчинами из сообщества геев и бисексуалов.

В Германии кladen IIb в основном поражал мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами. Однако пол не является определяющим фактором для заражения. Кто угодно может заразиться вирусом через гетеросексуальный секс или тесный контакт с другими. В Африке вирус вызвал выкидыши у женщин и оказал особенно разрушительное воздействие на детей.

"В сообществе крайне правых гомосексуальность приравнивается к разврату и пороку", - объясняет Дитрих. Угрозы вроде "Смотрите, они приносят вам болезни" часто звучат под поверхностью.

Непроверенные утверждения на платформах социальных сетей часто сопровождаются большим потенциалом для распространения ложных сведений. Функциональность этих платформ способствует этому вопросу, непрерывно модифицируясь, чтобы соответствовать онлайн-присутствию пользователей. В результате пользователям предлагается контент, подобный тому, с которым они ранее взаимодействовали, что приводит к созданию закрытых групп или персонализированных лент. Эти среды усиливают восприятие того, что определенная точка зрения является действительной, в то время как противоположные точки зрения остаются незамеченными.

Несмотря на уточнения Всемирной организации здравоохранения о том, что карантины и ношение масок не являются необходимыми для оспы обезьян, а вакцины уже доступны для борьбы с ней, дезинформация продолжает циркулировать, подпитываемая нежеланием некоторых кругов вакцинироваться. Теоретики заговоров, используя знакомые темы из заговора о Covid-19, распространяют ложные утверждения о новой волне строгих карантинов, игнорируя метод передачи заболевания и подходящую вакцинацию.

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